Νέα Υόρκη - 25η Μαρτίου: Παρέλαση με εύζωνες και ελληνικές σημαίες στην 5η Λεωφόρο (βίντεο)

Ούτε η καταρρακτώδης βροχή, ούτε οι χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίσαν χιλιάδες ομογενείς να τιμήσουν την Ελλάδα και την 202η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Η καρδιά του απανταχού ελληνισμού χτύπησε ξανά στην 5η Λεωφόρο, της Νέας Υόρκης. Ούτε η καταρρακτώδης βροχή, ούτε οι χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίσαν χιλιάδες ομογενείς να τιμήσουν την Ελλάδα και την 202η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ Θανάσης Τσίτσας, η παρέλαση έγινε παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, εκπροσώπων των ελληνικών Αρχών και παραγόντων της ομογένειας.

Σε μια σημαιοστολισμένη με τα γαλανόλευκα χρώματα 5η Λεωφόρο παρήλασαν 96 συνολικά σύλλογοι, κοινότητες, σχολεία, ομοσπονδίες, ενορίες από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, αλλά και του Καναδά, ενώ πήραν μέρος 42 άρματα, 12 φιλαρμονικές και μπάντες

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε για ακόμη μια φορά η παρουσία στην παρέλαση της Νέας Υόρκης αγήματος της προεδρικής φρουράς, ενώ δυναμικό παρών έδωσαν με τον ενθουσιασμό τους οι μικρότερες ηλικίες που αψήφησαν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για να γιορτάσουν την καταγωγή τους και τον τόπο των προγονών τους.

