Οικονομία

Νυχτερινό ρεύμα: Πρεμιέρα για το θερινό ωράριο

Τι ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος.

Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 1η Μαΐου 2023, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα, υπενθυμίζεται, είναι συνεχές από τις 11 το βράδυ έως τις 07 το πρωί καθημερινά.

