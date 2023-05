Πολιτική

Εκλογές: Σταμάτης και Φωτίου στον ΑΝΤ1 για τα συμφέροντα των εργαζομένων

Τι είπαν οι δύο υποψήφιοι, που αντιπαρατέθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Γιώργος Σταμάτης, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και η Θεανώ Φωτίου, υποψήφια ΣΥΡΙΖΑ Νότιου Τομέα Αθηνών.

Με τον χρόνο για τις εκλογές της 21ης Μαϊου να μετρά αντίστροφα, οι δύο υποψήφιοι, διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ήταν τα συμφέροντα των εργαζομένων, η οικονομία και το στεγαστικό.

