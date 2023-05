Οικονομία

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023- 2026: Τι προβλέπει για πληθωρισμό, ανεργία και ανάπτυξη

Στην Κομισιόν υποβλήθηκε το Σάββατο 29 Απριλίου το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας για τα έτη 2023-2026.

Ανάπτυξη 2,3% εφέτος, άνοδο του ΑΕΠ 3% για το 2024, 3% για το 2025 και 2,1% για το 2026, προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα προβλέπονται υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Αυτές οι βασικές μακροοικονομικές εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023- 2026, που υποβλήθηκε το Σάββατο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σύμφωνα επίσης με το οποίο:

αναμένεται να διαμορφωθεί σε 4,5% το 2023 και να αποκλιμακωθεί σε 2,4% το 2024 και 2% το 2025 και 2026. Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11,8% το 2023 και να αποκλιμακωθεί σε 10,9% το 2024, σε 10% το 2025 και σε 9,8% το 2026.

αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11,8% το 2023 και να αποκλιμακωθεί σε 10,9% το 2024, σε 10% το 2025 και σε 9,8% το 2026. Η ενίσχυση των επενδύσεων αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική, με ετήσια αύξηση ύψους 13,2% το 2023, ύψους 9,7% το 2024, ύψους 10,7% το 2025 και 7,2% το 2026. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των επενδύσεων αναμένεται να διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με δημόσιες επενδύσεις που υπολογίζονται σε 1,7% του ΑΕΠ το 2023, σε 1,9% του ΑΕΠ το 2024, σε 1,8% του ΑΕΠ το 2025 και σε 1,7% του ΑΕΠ το 2026.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί από την αρχή του 2023 έως σήμερα, όπως τη μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, τη μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές και μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, την αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων, την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ, την αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ, τη ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, την αναμόρφωση των βαρέων και ανθυγιεινών, την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας των μισθωτών από τους 6 στους 9 μήνες, την επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, την ενίσχυση 200 έως 300 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ και τη συνεπακόλουθη αύξηση των επιδομάτων ανεργίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τα υλοποιούμενα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, ύψους 4,8% του ΑΕΠ για το 2022 και υπολογιζόμενου ύψους 1,2% του ΑΕΠ για το 2023, όπως και η αύξηση της τακτικής επιχορήγησης των νοσοκομείων από το 1,68 δισ. ευρώ το 2023 σε 1,75 δισ. ευρώ το 2024.

Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα Σταθερότητας περιλαμβάνει στο βασικό σενάριο το κόστος της αύξησης των συντάξεων κάθε έτος με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, καθώς και την, εξαγγελθείσα από τη ΔΕΘ, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2024.

Με βάση τα ανωτέρω- και υπό τον όρο των σταθερών πολιτικών- το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ για το 2023, σε 2,1% του ΑΕΠ το 2024, σε 2,3% του ΑΕΠ το 2025 και σε 2,5% του ΑΕΠ το 2026.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, δεν περιλαμβάνονται τυχόν επιπρόσθετα προεκλογικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, ενώ παραμένει ο στόχος του 0,7% του ΑΕΠ πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2023. Από το υπουργείο υπενθυμίζεται ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, πέραν των αυξήσεων των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω αποτέλεσμα, επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα ύψους 0,1% του ΑΕΠ για το 2024 και 0,3% του ΑΕΠ για τα έτη 2025 και 2026. Όπως είναι η αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η σταδιακή μείωση κατά επιπλέον 1% των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού, νέο μόνιμο πρόγραμμα 10.000 νέων θέσεων εργασίας για τους νέους και σειρά άλλων πρωτοβουλιών. Η υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων δεν διαταράσσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 2%.

Τέλος, κομβικό στοιχείο του Προγράμματος Σταθερότητας είναι η ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο, με σταθερές πολιτικές, αναμένεται να μειωθεί από 171,3% του ΑΕΠ το 2022 σε 162,6% του ΑΕΠ το 2023, σε 150,8% του ΑΕΠ το 2024, σε 142,6% του ΑΕΠ το 2025 και σε 135,2% του ΑΕΠ το 2026.

