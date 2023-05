Πολιτισμός

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - “Greece in USA”: Νέα εμβληματική συνεργασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια δημιουργική σύμπραξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, αυτήν την φορά με τον Οργανισμό “Greece in USA”, με αιχμή την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Μία νέα εμβληματική συνεργασία προωθεί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προσκαλώντας τον οργανισμό «GREECE IN USA» στην 19η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 7 Μαΐου 2023 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου ΔΕΘ-Helexpo, με τιμώμενη την Αμερικανική Λογοτεχνία (ΗΠΑ).

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού διοργανώνει την ΔΕΒΘ σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, τη ΔΕΘ–HELEXPO, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλεί στη Θεσσαλονίκη τον Αμερικανικό φορέα «GREECE IN USA» τις δράσεις του οποίου προβάλει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και που τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΤ. Την οργάνωση του Αμερικανικού Περιπτέρου και του όλου προγράμματος αναλαμβάνει κατόπιν πρότασης από το ΕΙΠ, το Ελληνο–Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού του.

Κύριος στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να αναδείξει τις σύγχρονες λογοτεχνικές φωνές και την αγορά βιβλίου των ΗΠΑ, μέσα από προσκλήσεις συγγραφέων και εκδοτικών οίκων, πανεπιστημιακών εκδόσεων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού, των γραμμάτων & των τεχνών. Σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή του «GREECE IN USA» είναι καταλυτική διότι ο οργανισμός εγκαινίασε τον Απρίλιο το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας Αμερικανών συγγραφέων και καλλιτεχνών με τίτλο «Library Residency» στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, εγκαινίασε και τη σύμπραξη του στην Αμερική με τον εκδοτικό οίκο Eris Press στο πλαίσιο της νέας έκδοσης για το έργο του διακεκριμένου Ελληνοαμερικανού εικαστικού Lucas Samaras, του Μιχάλη Σκαφίδα, και των νέων εκδόσεων ενός από τους πιο διακεκριμένους Αμερικανούς καλλιτέχνες, του Andres Serrano αλλά και του Αμερικανού ποιητή και καθηγητή Kenneth Goldsmith. Η συγκεκριμένη σύμπραξη προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών συγγραφέων και καλλιτεχνών.

Η Δρα Σωζήτα Γκουντούνα ίδρυσε στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο του 2020, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Greece in USA, που στοχεύει στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στις ΗΠΑ και του Αμερικανικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Οι δράσεις του φορέα εστιάζουν στην ανάπτυξη της έρευνας με έμφαση στην πολιτιστική πολιτική, την πολιτιστική διπλωματία και την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Πολιτιστικές δράσεις του Greece in USA έχουν παρουσιαστεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The MET) και στη Γαλλική Πρεσβεία μεταξύ άλλων.

Το «Library Residency» είναι η νέα πρωτοβουλία του φορέα που καλλιεργεί το διάλογο μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων συγγραφέων και καλλιτεχνών με θέμα την καλλιτεχνική δημιουργία σε σχέση με το βιβλίο. Οι προσκεκλημένοι να συμμετέχουν σε αυτό συγγραφείς, εικαστικοί, κινηματογραφιστές και μουσικοί θα αλληλοεπιδρούν και θα εμπνέονται από ένα βιβλίο της συλλογής της βιβλιοθήκης του “Library Residency” με στόχο να δημιουργήσουν μια νέα σύλληψη, ένα σχέδιο, ένα έργο, ένα ποίημα, μια σύνθεση με βάση το βιβλίο.

(“Library Residency” στην οδό Πανεπιστημίου, ο νέος χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών του “GREECE IN USA” που προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών συγγραφέων και καλλιτεχνών)

Αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, η 19η ΔΕΒΘ προετοιμάζει ένα διευρυμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ κ. Νίκος A. Κούκης, ο Γεν. Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Σπυρτούνιας και η Προεδρός της Επιτροπής Πολιτισμού του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Ζωζώ Λιδωρίκη συνεργάζονται με τους διοργανωτές του Collective USA Pavilion (συλλογικό περίπτερο Αμερικανών εκδοτών) για την προσέλκυση εκδοτών και επαγγελματιών του βιβλίου στην ΔΕΒΘ. Η ανταπόκριση από την πλευρά των Αμερικάνων υπήρξε εντυπωσιακή καθώς στο Αμερικανικό Περίπτερο συμμετέχουν 22 σημαντικοί εκδοτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι: Abrams Books Publishing Company, Insight Editions, Macmillan Publishers, MoMa Publications, Penguin Random House, The Quarto Group, Yale University Press, Harvard University Press, κ.ά.

Το πρόγραμμα της «Τιμώμενης Αμερικανικής Λογοτεχνίας» θα πλαισιωθεί από παράλληλες πολιτιστικές δράσεις που συνδέουν το βιβλίο με τις άλλες τέχνες, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο, κλπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση αλόγου στην Τζια (σκληρές εικόνες)

Κβάζαρ: Οι αστρονόμοι λύνουν το μυστήριο τους

Εργασία: Ποια επαγγέλματα θα “αφανιστούν” την επόμενη 5ετία