“The 2Night Show” – Καρρά: Ο κορονοϊός με πέτυχε στον χωρισμό

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Πρωτομαγιάς η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά.

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή μίλησε στον Γρηγόρη Αρνούτογλου η Νικολέττα Καρρά, που ήταν καλεσμένη στο “The 2Night Show” της Δευτέρας.

«Δεν έκανα καθόλου δημόσιες σχέσεις, είναι ένα θέμα αυτό όταν την κάνεις αυτήν τη δουλειά. Η δουλειά μου και όλες οι δουλειές γύρω από τη showbiz έχουν να κάνουν πολύ με τις δημόσιες σχέσεις, δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτό. Έχω αυτό το θέμα, στην προσωπική μου ζωή θέλω να συναναστρέφομαι με ανθρώπους που συμπαθώ και με συμπαθούν και όχι επειδή πρέπει. Με δυσκολεύει να βρίσκομαι με ανθρώπους που δεν νιώθω ότι δεν επικοινωνούμε όπως πρέπει, που δεν με συμπαθούν», είπε για τις δημόσιες σχέσεις, ενώ για το ότι σπάνια δίνει συνεντεύξεις, σημείωσε πως:

«Έχω φοβηθεί λίγο. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτήν τη δουλειά ήμουν χαλαρή, αισθανόμουν ότι λέω σωστά τις λέξεις, είχα αυτοπεποίθηση με τον λόγο, δεν είχα ανασφάλεια να κάνω live συνεντεύξεις. Στην πορεία έγινε όλο αυτό με τα social και τα sites που βάζουν έναν τίτλο, ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι και αυτός ο τίτλος δεν είναι αντιπροσωπευτικός αυτού που έχεις πει, μετά γίνεται ένας χαμός. Με ενοχλεί, είναι σαν να βγαίνει μία εικόνα διαφορετική. Βέβαια μου έχουν προσάψει πράγματα, είχε να κάνει με το #Metoo, έγραψαν ονόματα χωρίς να έχω αναφέρει εγώ ονόματα. Με έπαιρναν τηλέφωνο μετά και με ρωτούσαν τι είναι αυτό που είπα. Βρίσκεσαι σε μία θέση να απολογηθείς για κάτι που δεν έχεις πει, είναι τρελό».

Κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση, αναφέρθηκε σε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία τρία χρόνια: «Ήταν κι ο κορονοϊός που ήταν δύσκολος για όλους μας. Το άλλο ήταν ότι με πέτυχε μετά από τον χωρισμό από τον γάμο μου. Το τρίτο ήταν το επαγγελματικό που είχε σταματήσει λόγω των συνθηκών και του κορονοϊού, οπότε ήταν όλα λίγο μαζί. Ήταν μια δύσκολη τριετία, ζόρικη. Είχα ξεκινήσει λίγο πιο πριν να πηγαίνω σε ειδικό έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη ψυχολογική βοήθεια από επαγγελματία. Υπήρχαν στιγμές που κοιτούσα το ταβάνι κι έλεγα "πώς θα τελειώσει αυτό;". Γενικά η ζωή μου είναι πάνω - κάτω. Εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Έχω περάσει πολύ όμορφα αλλά και πολύ δύσκολα».

