Θεσσαλονίκη - Βάπτιση: Ο σταυρός του μωρού έκανε... φτερά

Εκτός από τον βαφτιστικό σταυρό, έκλεψαν μία βέρα και ένα κινητό. Τι καταγγέλλει η μητέρα του μωρού.

Τον βαπτιστικό σταυρό ενός μωρού επτά μηνών αφαίρεσε επιτήδειος και μάλιστα αμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, με την Ελληνική Αστυνομία να ενημερώνει τους -ομολογουμένως- έκπληκτους γονείς ότι η συγκεκριμένη καταγγελία δημιουργεί νέα κατηγορία στα αρχεία και ότι αυτό το συμβάν καταχωρείται ως το… πρώτο στον φάκελο.

Η βάπτιση του μωρού έγινε στις 22 Απριλίου, σε εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Το μωρό στην αναμνηστική φωτογραφία έφερε τον ιερό σταυρό, όμως κατά την επιστροφή στο σπίτι για το γλέντι διαπιστώθηκε ότι έλειπε από τον λαιμό του, με τους γονείς να υποψιάζονται ότι κάποιος επιτήδειος τον αφαίρεσε στο μεσοδιάστημα, πριν την αποχώρηση από τον Ιερό Ναό.

«Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι με ενημέρωσε η πεθερά μου ότι το μωρό δεν φοράει σταυρό. Το επόμενο πρωινό πήγαμε να κοινωνήσουμε το μωρό με τη νονά του και με ρώτησε πού είναι ο σταυρός -γιατί δεν τον είδε. Ψάξαμε παντού, πήρα τηλέφωνο όλους τους καλεσμένους, αλλά τίποτα. Υπάρχει φωτογραφία με τον σταυρό, αυτό σημαίνει ότι κλάπηκε πάνω από το το παιδί. Δυσκολεύτηκα να πιστέψω κάτι τέτοιο, να ξεκρεμάσεις από ένα μωρό που μόλις βαφτίστηκε τον σταυρό του. Δεν έχεις τον Θεό σου. Είναι ντροπή. Όποιος το κάνει αυτό είναι τέρας» αναφέρει στο ThessToday.gr η Άννα Κούρα, μητέρα του μωρού.

Εκτός από τον Σταυρό, έκλεψαν μια βέρα και ένα κινητό

Μάλιστα, ο επιτήδειος δεν σταμάτησε ούτε στον βαπτιστικό σταυρό. «Μετά από λίγο διαπιστώσαμε ότι χάθηκε και η βέρα της κουνιάδας μου, η οποία είναι έγκυος. Είχαν πρηστεί τα χέρια της από την εγκυμοσύνη και την έβαλε στο υπνοδωμάτιο. Μετά από λίγο χάθηκε», ανέφερε η μητέρα του παιδιού, υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια αντιλήφθηκαν ότι έλειπε και το κινητό της πεθεράς της, η οποία ταξίδεψε από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη για τη βάφτιση του μωρού.

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν είναι τυχαίο να χάθηκαν τρία αντικείμενα. Αυτό μου είπε και η αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Κούρα, η οποία υπέβαλλε μήνυση κατά αγνώστων, για ηθικούς -κυρίως- λόγους. «Δεν έχει να κάνει με την αξία του Σταυρού. Έχει διαβαστεί αυτός ο Σταυρός στο παιδί μου», τόνισε.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: ThessToday.gr

