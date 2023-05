Οικονομία

Πλειστηριασμοί – Κουίκ: Στο “σφυρί” τέσσερα ακίνητά του

Τετραπλό "σφυρί" για ακίνητα του Τερενς Κουίκ στο Πήλιο. Η συνολική τιμή εκκίνησης.

Αντιμέτωπος με την περιπέτεια των πλειστηριασμών βρίσκεται ο γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός Τέρενς Κουίκ.

Συγκεκριμένα, ένας τετραπλός πλειστηριασμός για ακίνητα στην περιοχή του Πηλίου στρέφεται σε βάρος του ιδίου (Τέρενς-Νικολάου Σπένσερ Κουϊκ) καθώς και της συζύγου του Αδαμαντίας Γεροσιδέρη.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", πρόκειται για τρία σπίτια και ένα οικόπεδο στον Άγιο Αθανάσιο, που βγαίνουν «στο σφυρί».

Οι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, εκτός εάν στο μεταξύ μεσολαβήσουν κινήσεις για την αναστολή τους.

Τα τρία πετρόκτιστα σπίτια είναι διώροφα και έχουν μέγεθος από 50 έως 120 τ.μ.. Το μικρότερο σπίτι έχει τιμή εκκίνησης περίπου 77.000 ευρώ ενώ το μεγαλύτερο αγγίζει τις 284.000 ευρώ. Η συνολική τιμή εκκίνησης για τον τετραπλό πλειστηριασμό διαμορφώνεται σε 554.046 ευρώ.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βγήκε στην επίσημη ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

