Κιμούλης - Δούκα: H συζήτηση για την αγωγή του ηθοποιού και οι δηλώσεις (βίντεο)

Χρυσικού και Ψαρράς δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Οι δηλώσεις Κιμούλη και Δούκα. Η φωτογραφία από το παρελθόν και η τοποθετηση του Βασίλη Καπερνάρου στην εκπομπή "Το Πρωινό".



Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο των Αθηνών ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση για τις αγωγές που έλαβαν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Ψαρράς και η Δώρα Χρυσικού από τον Γιώργο Κιμούλη.

Ο Γιώργος Κιμούλης διεκδικεί από τους ηθοποιούς αλλά και από το ΣΕΗ αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η αγωγή του σκηνοθέτη-ηθοποιού κατατέθηκε μετά την δημόσια καταγγελία της Ζέτας Δούκα εναντίον του για την παράσταση «Closer» το 2008. Μάλιστα, η συγκεκριμένη καταγγελία που είχε να κάνει με ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση στον εργασιακό χώρο, ήταν και εκείνη που έδωσε το βήμα να ανοίξει ο “ασκός του Αιόλου” για τον καλλιτεχνικό χώρο και να έρθουν στο φως κι άλλα περιστατικά με διαφορετικούς ωστόσο πρωταγωνιστές.

Η Ζέτα Δούκα σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια ανέφερε ότι «η αγωγή συζητήθηκε, περιμένουμε την απόφαση. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο κ. Γεραρής. Ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δικηγόρος της, Γιώργος Γεραρής ο οποίος αποκάλυψε για ποιον λόγο δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο Νίκος Ψαρράς και η Δώρα Χρυσικού. «Η κυρία Χρυσικού βρίσκεται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, ο κύριος Ψαρράς είναι σε γυρίσματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραρής.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κιμούλης δήλωσε: «Θεωρώ ότι το κίνημα #MeToo είναι ένα σπουδαίο κίνημα. Μετρά 17 χρόνια περίπου από τότε που η Αμερικανίδα Μπερκ έβαλε τα θεμέλια. Έχει οδηγήσει πολλούς κακοποιητές και βιαστές στα δικαστήρια και τις φυλακές. Παράλληλα όμως έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα.

Είναι στη φύση του ανθρώπου να ψεύδεται και να κάνει καταγγελίες ψευδείς. Τα πρόσωπα αυτά πέρα από το γεγονός ότι συκοφαντούν και προκαλούν ηθική βλάβη σε αυτούς που ψευδώς καταγγέλλουν, πρέπει να τιμωρούνται για να προστατευτεί αυτό το σημαντικό κίνημα».

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη, με αφορμή και μια φωτογραφία από το παρελθόν που είδε το φως της δημοσιότητας από την παράσταση «Closer» είπε μεταξύ άλλων ότι «όλα τα ψεύδη απεικονίζονται στην φωτογραφία που έχετε». Σύμφωνα με τον κ. Καπερνάρο η κ. Δούκα, «εμφανίζεται χαμογελαστή μετά την κλωτσιά την οποία όπως λέει έφαγε»

«Πώς είναι δυνατόν αυτό το περιστατικό να το αντελήφθησαν μόνο οι τρεις τους» αναρωτήθηκε ο κ. Καπερνάρος, σημειώνοντας ότι εκεί εκείνο το βράδυ βρισκόταν και ο παραγωγός της παράστασης, «δεν θα έπρεπε να του πει τι συνέβη;»

