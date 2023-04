Life

“Το Πρωινό” - Παλιοσπύρου: Η εκπομπή “Ζήσε Αλλιώς”, τα χειρουργεία και ο φόβος για το αύριο (βίντεο)

Τι είπε για τον Οργανισμό που έχει ιδρύσει και πώς αισθάνεται σήμερα μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και έδωσε μια εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Μίλησε για την συνεργασία της με την εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς» του ΑΝΤ1, το Ίδρυμα «Ioanna Paliospirou Foundation» το οποίο έχει ιδρύσει, αλλά και για τις επεμβάσεις που έχει κάνει.

Με αφορμή την συμμετοχή της στην εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς» με την Σοφία Αλιμπέρτη η Ιωάννα Παλιοσύρου αποκάλυψε ότι δεν ήταν το πρώτο πράγμα που της είχε προταθεί για την τηλεόραση, ωστόσο όπως είπε όταν της είπαν το κόνσεπτ της εκπομπής ενθουσιάστηκε.

Μιλώντας για το «Ioanna Paliospirou Foundation» είπε ότι το Ίδρυμα έχει σκοπό την στήριξη των εγκαυματιών και πάει καλά. «Υπάρχει ένα κενό που ήρθε αυτός ο Οργανισμός να το καλύψει» είπε και πρόσθεσε: «Εγώ το κατάλαβα όταν βγήκα από το νοσοκομείο. Όταν ήρθα σε επαφή με νοσοκομεία του εξωτερικού είδα ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που εφαρμόζονται χρόνια και εμείς δεν τα έχουμε».



Σχετικά με τον χαρακτήρα της και πώς αντιμετώπισε αυτό της συνέβη η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέφερε ότι έχει έναν δυνατό χαρακτήρα «αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να βοηθήσει». Σημείωσε ακόμα ότι έχει αντιμετωπίσει από μικρή δυσκολίες. Όπως είπε ανέλαβε από πολύ μικρή τις ευθύνες της, μένει μόνη της από 17 χρονών και εργάζεται από τότε που ήταν 20 ετών, παράλληλα με τις σπουδές της, ενώ ανέφερε ότι έχει δεχθεί και κακοποιητικές συμπεριφορές στο παρελθόν.



Για τα χειρουργεία που έχει κάνει μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε είπε ότι μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί περίπου σε 20 χειρουργεία, ενώ αναμένεται να κάνει κι άλλα.



Για το πώς βλέπει τον εαυτό της η Ιωάννα Παλιοσπύρου σημείωσε ότι πριν την επίθεση η πρώτη εντύπωση που είχε ήταν ότι είναι ένα όμορφο κορίτσι, ενώ μετά την επίθεση είναι μια δυναμική γυναίκα.



Ανέφερε ακόμα ότι δυσκολεύτηκε να βρει το θάρρος να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. «Οι γιατροί με πίεζαν να το κάνω. Μου πήρε τρεις εβδομάδες για να το κάνω», είπε και πρόσθεσε «Όταν με είδα πρώτη φορά ήταν καλή στιγμή. Με είχε προετοιμάσει η γιατρός μου. Τράβηξε μια φωτογραφία που σχεδόν χαμογελάω. Δεν ήταν τόσο τρομακτικό όσο το περίμενα».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε ακόμα ότι πηγαίνει σε ψυχολόγο μετά την επίθεση. «Αυτό που δεν μπορείς να διαχειριστείς είναι ο φόβος για το αύριο» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται δικαιωμένη μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την ποινή που επέβαλε στην γυναίκα που της έριξε το βιτριόλι είπε «νομίζω ότι κανένα θύμα δεν νοιώθει πλήρη δικαίωση» και πρόσθεσε ότι δεν αισθάνεται μίσος και θυμό για αυτή την γυναίκα. Νομίζω δεν είχα την πολυτέλεια να χαλάω φαιά ουσία για να θυμώσω. Χρειαζόμουν την ενέργειά μου για μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό που μου συνέβη, είπε μεταξύ άλλων.



Για το αν την έχει συγχωρήσει απάντησε: «Δεν με απασχολεί τι θα συμβεί σε εκείνη. Για εμένα συγχώρεση είναι να μπορώ να πορεύομαι χωρίς αρνητικά συναισθήματα».

