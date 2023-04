Life

“Ζήσε αλλιώς” - Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από την πρώτη εμφάνιση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, στην “στήλη” που διατηρεί στην εκπομπή της Σοφίας Αλιμπέρτη.

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».

Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επέστρεψε, μετά από 14 χρόνια, στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», αναζητά, ρωτά και μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Μία ξεχωριστή στήλη, με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «Ζήσε Αλλιώς» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Αιμορροΐδες και αιμορροϊδοπάθεια. Ποιος θα εμφανίσει και γιατί; Τι τροφές πρέπει να αποφεύγουμε; Ο διευθυντής χειρουργικής Ιωάννης Βίρλος μας ενημερώνει.

Τελικά η διαλειμματική νηστεία είναι μόδα ή μέθοδος απώλειας βάρους; Ο καλεσμένος personal trainer, Saro, αφηγείται πώς η διαλειμματική νηστεία του άλλαξε τη ζωή. Συμφωνεί ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος με αυτή τη μέθοδο ή όχι;

Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Κωνσταντίνος Δέδες, άραγε, ξέρουν να φορούν σωστά το αντηλιακό; Εσείς; Η δερματολόγος Κατερίνα Λιάκου μας δείχνει το σωστό τρόπο και τα λάθη που όλοι κάνουμε.

Το ξέρετε ότι το χερούλι της οδοντόβουρτσας είναι ένα από τα πιο βρώμικα πράγματα στο μπάνιο σας; Πού κρύβονται όλα τα μικρόβια; Ο υγιεινολόγος Κωνσταντίνος Ντελέζος μας εκπλήσσει, αλλά όχι ευχάριστα!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, στη στήλη της, μας συστήνει ένα πρόσωπο που πέρασε ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του, αλλά κατάφερε να ξαναγεννηθεί. Αυτή την Παρασκευή, μιλάει με την Ποθητή Κυνηγοπούλου, η οποία καθηλώθηκε σε αναπηρικό καρότσι, ξαφνικά πριν από 2 χρόνια. Η ιστορία που μοιράζεται με την Ιωάννα είναι σοκαριστική.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

