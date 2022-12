Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η πρεμιέρα, τα συνθήματα και η... εξουσία (βίντεο)

Εν μέσω διαμαρτυριών από ολιγάριθμους συγκεντρωμένους, έκανε πρεμιέρα η παράσταση με τον Γιώργο Κιμούλη στην Θεσσαλονίκη. Τι δήλωσε ο καλλιτέχνης για τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και την γοητεία.

Η παράσταση «Η Συνάντηση» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, έκανε επεισοδιακή πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (08/12) στη Θεσσαλονίκη, με περίπου 20 άτομα που συγκεντρώθηκαν έξω από το θέατρο να φωνάζουν συνθήματα κατά του γνωστού ηθοποιού, για τον οποίο είχε υπάρξει πριν από μήνες καταγγελία για άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας από τη Ζέτα Δούκα.

Το θέατρο ήταν κατάμεστο, ενώ ο Γιώργος Κιμούλης καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές.

Μετά το τέλος της παράστασης ο Γιώργος Κιμούλης μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» δηλώνοντας χαρούμενος από την αποδοχή του κόσμου.

«Επειδή έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια ίσως είναι η πρώτη φορά που έχω δει τέτοια ζεστή αντιμετώπιση από το κοινό. Και αυτό είναι φυσικό να με χαροποιεί. Με τα χρόνια, χάνεις πολλά πράγματα και ένα από αυτά που χάνεις είναι και το άγχος. Το λέω όχι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, γιατί η αγωνία και αυτό που λέμε τρακ στο θέατρο πολλές φορές, είναι και δημιουργικό. Πολλές φορές μου λείπει.

Το βασικό αίτημα που πρέπει να έχουμε είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Και αυτό είναι που μας γοητεύει στον άλλον, ότι είναι διαφορετικός. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι θέλουν τους απέναντί τους να τους κάνουν ίδιους, ξεχνώντας ότι έτσι μπορεί να χαθεί η γοητεία… Η εξουσία δεν έχει φύλο» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κιμούλης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

