Παράνομη δόμηση: Δεκάδες συλλήψεις σε Κυκλάδες και Ρόδο

Συνεχίζονται οι έρευνες για παράνομη δόμηση στα νησιά του Αιγαίου.

Είκοσι δύο άτομα συνελήφθησαν το τριήμερο (29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2023), από αστυνομικούς σε Μύκονο, Ρόδο, Μήλο και Φολέγανδρο στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.

Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για παράνομες οικοδομικές εργασίες και απασχόληση μη νόμιμων αλλοδαπών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα:

Στη Μύκονο , συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι έξι άτομα (4 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί) γιατί διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε εργασίες ελαιοχρωματισμού αυθαίρετων κτισμάτων εντός ξενοδοχειακής επιχείρησης.

, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι έξι άτομα (4 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί) γιατί διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε εργασίες ελαιοχρωματισμού αυθαίρετων κτισμάτων εντός ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στη Ρόδο, συνελήφθησαν την 29η Απριλίου ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός γιατί εντοπίστηκαν να μεταφέρουν και να εναποθέτουν οικοδομικά υλικά σε αυθαίρετη ξύλινη εξέδρα σε χώρο αιγιαλού, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε κατασκευή ξύλινου διαδρόμου στον ίδιο χώρο.

Επίσης, χθες και προχθές συνελήφθησαν άλλοι δύο ημεδαποί γιατί στον προαναφερόμενο χώρο λειτουργούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο καταλάμβανε παράνομα τμήματα κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού, δασικής και αρχαιολογικής έκτασης.

Στη Μήλο, συνελήφθησαν την 29η Απριλίου οκτώ άτομα (7 αλλοδαποί και ημεδαπός) γιατί διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες σε προϋπάρχον υπόσκαφο κτίσμα (διάνοιξη σύρματος).

Στη Φολέγανδρο, συνελήφθησαν την 30η Απριλίου τέσσερα άτομα (3 ημεδαποί και αλλοδαπός) γιατί διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε οικοδομικές εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή χωρίς άδεια.

Κατασχέθηκαν εργαλεία και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες εργασίες.

Σε βάρος των αλλοδαπών, για τους οποίους εξακριβώθηκε ότι διέμεναν-εργάζονταν παράνομα, κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής στη χώρα τους.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

