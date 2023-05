Life

Το “Rouk Zouk” στην πρώτη θέση τον Απρίλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτιά στην τηλεθέαση για το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, "Rouk Zouk".

Στην πρώτη θέση παραμένει το «Rouk Zouk» και τον Απρίλιο.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 16,6 % αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 5 μονάδες.

Πρωτιά σημείωσε και στο γενικό σύνολο με 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί πως το Rouk Zouk είχε υψηλές επιδόσεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναίκεια κοινά, σημειώνοντας 33% στους άνδρες ηλικίας 25-34, ενώ στις γυναίκες 18-24 κατέγραψε 22,9%!

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Ανήλικος “έγδυσε” 12χρονες μέσω εφαρμογής και τις διέσυρε στα social media

Ζωοκτονία στο Κιλκίς: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο σε 27χρονο

Εκλογές - Παπαδάκης για debate: Λάθος όλη η διαδικασία (βίντεο)