Γλυπτά Παρθενώνα: Η Αυστρία επιστρέφει δύο μεγάλα θραύσματα στην Ελλάδα

Η κίνηση αυτή προστίθεται σε μια σειρά εξαιρετικά συμβολικών χειρονομιών. Τι ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αυστρία για την επιστροφή δύο μαρμάρινων θραυσμάτων του Παρθενώνα που βρίσκονται σε μουσείο της Βιέννης.

Πρόκειται για δύο θραύσματα από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα. Το ένα είναι 25 εκατοστών και το άλλο 65. Πρόκειται για σχετικά μεγάλα θραύσματα από τον Παρθενώνα, πέρα όμως από αυτό οι συζητήσεις αυτές είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στο πάγιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των Γλυπτών.

Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η φόρμουλα της επιστροφής, ο υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας με δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για αμοιβαίο δανεισμό μεταξύ των δύο μουσείων. Σε συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομολογό του εξέφρασαν και οι δύο την ικανοποίησή τους.

Αllow me to express my deep satisfaction for the announcement having to do with the Parthenon fragments, the two fragments here in Vienna. This for us is of huge importance (statements following meeting with MFA of Austria @a_schallenberg). pic.twitter.com/VtgAwqokFj