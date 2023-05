Κόσμος

Βρετανία: άνδρας πέταξε φυσίγγια έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα και η αστυνομία πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη.

Συναγερμός σήμανε στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ στην Βρετανία, όταν ένας άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικού όπλου έξω από τη βασιλική κατοικία.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα με την αστυνομία να πραγματοποιεί μια ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ έγινε και μια σύλληψη. Στην κατοχή του άνδρα που κρατείται βρέθηκε και μια ύποπτη τσάντα.

Κανείς από τη βασιλική οικογένεια δεν βρισκόταν μέσα στο παλάτι τη στιγμή του περιστατικού.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης ακούστηκε και η ελεγχόμενη έκρηξη.

«Αστυνομικοί συνέλαβαν γρήγορα έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαΐου, αφού πλησίασε τις πύλες του παλατιού του Μπάκιγχαμ και πέταξε μια σειρά από αντικείμενα – που πιθανολογείται ότι ήταν φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, στους χώρους του παλατιού. Αυτά έχουν ανακτηθεί και θα μεταφερθούν για εξειδικευμένη εξέταση. Δεν υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς ή τραυματισμούς. Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή όπλου και θα τεθεί υπό κράτηση» τονίζει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Να σημειωθεί ότι πολλοί είναι αυτοί που άρχισαν να κατασκηνώνουν στην περιοχή για να εξασφαλίσουν θέσεις στην πρώτη σειρά κατά τη στέψη του Βασιλιά Κάρολου.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Σταθερά πρώτοι και με διαφορά

Εκλογές 2023: “Μπλόκο” στο κόμμα Κασιδιάρη - “Πράσινο φως” στο ΕΑΝ