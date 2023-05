Αθλητικά

Mutua Madrid Open: Συγκλονιστική Σάκκαρη στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη της Ελληνίδας αθλήτριας στη Μαδρίτη, της χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά από συγκλονιστικό προημιτελικό που διήρκησε σχεδόν 3 ώρες, η Μαρία Σάκκαρη με την 6η της ανατροπή εντός του 2023 και κάνοντας 8 μπρέικ στο σερβίς της Ιρίνα Μπέγκου, επικράτησε με 2-1 σετ της Ρουμάνας (νο31 στον κόσμο) και πανηγύρισε δικαιολογημένα την πρόκρισή της στους ημιτελικούς του Mutua Madrid Open, όπου την περιμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα (Πέμπτη, 4/05 στις 17:00).

Στον 11ο προημιτελικό της καριέρας της σε τουρνουά 1000, η 27χρονη πέτυχε πολύ μεγάλη πρόκριση στην τετράδα του τουρνουά της Μαδρίτης, για πρώτη φορά στην καριέρα της και ήδη κέρδισε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη (από το νο9 στο νο8)... και συνεχίζει.

Η Ρουμάνα αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ με 7-6, αλλά κατάφερε να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια και με 6-4, 6-2 να φτάσει στη μεγάλη νίκη. Απέναντι στην Λευκορωσίδα (νο2 στον κόσμο) θα επιδιώξει σε λιγότερο από δύο 24ωρα να κάνει άλλη μία μεγάλη υπέρβαση και να βρεθεί στον τελικό του τουρνουά.

Παράλληλα, η Σάκκαρη βελτίωσε το ρεκόρ της απέναντι στην Μπέγκου σε 3-1, ενώ τη νίκησε στην «παρθενική» τους κόντρα σε χωμάτινη επιφάνεια. Θα είναι η 4η φορά εντός του 2023 που η Σάκκαρη θα βρεθεί σε ημιτελική φάση ενός τουρνουά, μετά την παρουσία της σε Λιντς, Ντόχα και Καλιφόρνια, αλλά και η 3η σε WTA 1000.

Το πρώτο σετ κράτησε 74 λεπτά, με την Μπέγκου να προηγείται δύο φορές με break (2-1, 4-3), αλλά και η Σάκκαρη βρήκε τις απαντήσεις. Στην πρώτη περίπτωση πήρε άμεσα πίσω το χαμένο της σερβίς ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ και στη δεύτερη η Ελληνίδα τενίστρια πήγε να κάνει ακριβώς το ίδιο ωστόσο η Μπέγκου κατάφερε να “σβήσει” και τα 4 break-points της Σάκκαρη κάνοντας ένα τεράστιο hold (5-3).

Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει σε εκείνο το σημείο η Σάκκαρη το έκανε τη στιγμή που η Μπέγκου ετοιμαζόταν να κλείσει το σετ (5-4) φτάνοντας σε break ισοφαρίζοντας σε 5-5. Παρ΄ όλα αυτά η Ρουμάνα “χτύπησε” και πάλι στο επόμενο σερβίς της Σάκκαρη κάνοντας νέο break και παίρνοντας προβάδισμα με 6-5 και τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει για το 1-0, για δεύτερη φορά.

Αλλά και πάλι η Σάκκαρη δεν το έβαλε κάτω φέρνοντας με νέο break το ματς στην απόλυτη ισορροπία (6-6). Οι δύο τενίστριες «έλυσαν τις διαφορές τους» στο tie-break, όπου η Μπέγκου ήταν πιο ψύχραιμη και με 4 σερί πόντους προηγήθηκε με 1-0.

Στο 2ο σετ τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα από τη θέση του σερβίς για τις δύο αθλήτριες με την Σάκκαρη να παίρνει μόλις 13 πόντους από το δικό της και η αντίπαλός της 14. Το σετ ξεκίνησε με τρία break με την Σάκκαρη να κάνει δύο και την Μπέγκου ένα (2-1).

Στη συνέχεια η Ελληνίδα τενίστρια βρήκε ρυθμό, αλλά παρότι προηγήθηκε με 5-2, η Μπέγκου πήρε δύο game κι έκανε ξανά το ματς ντέρμπι. Η Σάκκαρη σέρβιρε για 2η φορά για την κατάκτηση του σετ, φτάνοντας τελικά στο 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Μπέγκου ξεκίνησε με 1-0, αλλά και με διπλό break-point (15/40) στο πρώτο σερβίς της Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να κατακτά τους επόμενους τέσσερις πόντους και να ισοφαρίζει.

Αυτό που δεν έκανε η Ρουμάνα το έκανε η Σάκκαρη αμέσως μετά φτάνοντας σε break σε ένα ακόμα γεμάτο game και μετά από τέσσερα break-points η Σάκκαρη πήρε προβάδισμα με 2-1 το οποίο αύξησε σε 3-1.

Παίζοντας με ψυχραιμία στη συνέχεια κι αφού χρειάστηκε να σβήσει ένα ακόμα break-point της Μπέγκου έκανε το 5-2, για κλείσει το παιχνίδι στο 6-2 σε 2 ώρες και 52 λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Τετάρτη

“The 2Night Show”- Πέτρος Κωστόπουλος: Το Ευρωκοινοβούλιο, ο χωρισμός και η επιστροφή