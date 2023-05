Πολιτική

Εκλογές 2023: Ποια κόμματα “κόπηκαν” και ποια συμμετέχουν

Εκτός εκλογικής "μάχης" το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. «Πράσινο φως» στο «ΕΑΝ». Αναλυτικά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές.



Κατά πλειοψηφία (9-1) «κόπηκε» από την Ολομέλεια του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» του καταδικασμένου για την υπόθεση της «Χρυσής Αυγής» Ηλία Κασιδιάρη και έτσι δεν θα συμμετάσχει στις επικείμενες εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, ενώ αντίθετα ομόφωνα έλαβε το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει στις εκλογές το κόμμα «ΕΑΝ» του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Αναστάσιου (Τάσου) Κανελλόπουλου.

Στην υπόθεση του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη μειοψήφησε ο αρεοπαγίτης Φώτης Μουζάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι τροποποιήσεις της εκλογικής νομοθεσίας είναι αντισυνταγματικές.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σε δήλωσή του ανέφερε: «Απόψε καταλύθηκε οριστικά το δημοκρατικό πολίτευμα και μισό εκατομμύριο Έλληνες στερούνται το ύψιστο δικαίωμα να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής τους. Το Εθνικό κόμμα ΈΛΛΗΝΕΣ στοχοποιήθηκε παράνομα γιατί είναι το πιο έντιμο και καθαρό κόμμα της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Αναμέναμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Αύριο (σήμερα) το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι επίσημες ανακοινώσεις μου».

Παράλληλα, η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν θα στηρίξει κάποιον άλλο πολιτικό σχηματισμό και ότι αύριο θα γνωστοποιηθούν οι νομικές ενέργειες στις οποίες θα προβούν από το κόμμα Έλληνες.

Ειδικότερα, αρχικά 50 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Τελικά, οι αρεοπαγίτες αποφάσισαν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, 36 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, ενώ κόπηκαν συνολικά 14 κόμματα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα από την πρώτη αξιολόγηση των αρεοπαγιτών, εκτός εκλογικής διαδικασίας έμειναν το κόμμα «Πατριωτική Ένωση» των Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και Κωνσταντίνου Μπογδάνου, όπως και η «Πατρίδα» της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Επίσης, εκτός εκλογικής αναμέτρησης έχει τεθεί το κόμμα «Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες- Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος» του Νίκου Νικολόπουλου, καθώς δεν κατατέθηκαν τα αναγκαία στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα, τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές είναι:

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ (μ-λ)

ΟΚΔΕ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ 21

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

ΜΕΡΑ 25 - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ

ΟΑΚΚΕ

Μ-Λ ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΤΟΛΜΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ

ΚΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

SOCIAL

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΑΝ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Οι συνασπισμοί κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές είναι:

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α

Μεμονωμένος υποψήφιος ο:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ

Τέλος, από τον Άρειο Πάγο "κόπηκαν": ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ, ΕΥ - ΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΌΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ), ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.), Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΦΙΛΟΝΟΜΗ ΔΗΜΕΓΕΡΣΙΑ, Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος - Εμφιετζόγλου, Πατρίδα - Αφροδίτη Λατινοπουλου, Πράσινο και Μωβ, Μαζί.

