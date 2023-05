Πολιτική

Εκλογές - Κόμμα Κασιδιάρη: Το σκεπτικό του Άρειου Πάγου για το “μπλόκο”

Δημοσιεύθηκε το σκεπτικό της απόφασης του Άρειου Πάγου για το "μπλόκο" στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη για να συμμετάσχει στις εκλογές της 21ης Μαΐου.



Δημοσιεύθηκε το σκεπτικό της υπ. αριθμ. 8/2023 απόφασης των 404 σελίδων του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία έγινε η ανακήρυξη των κομμάτων και δεν επιτράπηκε στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη («Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ»), για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση, ο Ηλίας Κασιδιάρης «παροτρύνει στην άσκηση βίας, προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου».

Ακόμη, αναφέρεται ότι «η πραγματική ηγεσία του κόμματος «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», από της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα, ουδέποτε έπαυσε να ασκείται, αποκλειστικά και μόνον, από τον ιδρυτή τούτου, Ηλία Κασιδιάρη».

Κλείνοντας, η απόφαση αναφέρει:

«Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, προκύπτει ότι το κόμμα «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», του οποίου ο πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλωθείς και ως υποψήφιος βουλευτής, παροτρύνει στην άσκηση βίας, προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου, ιδίως με τη χρήση βίας ή την προτροπή βίας ή και τη δικαιολόγηση αυτής, την προώθηση ολοκληρωτικών ιδεολογιών, τη διάδοση ρατσιστικών και μισαλλόδοξων ιδεών και ξενοφοβίας, την επιδοκιμασία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το μίσος κατά προσώπων και ομάδων, ενέργειες και διακηρύξεις που απειλούν την ειρηνική συμβίωση των κοινωνικών ομάδων στη χώρα.

Συνακόλουθα, το «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί και, εντεύθεν, να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023 και 21ης Μαΐου 2023».

Ακόμη, η δικαστική απόφαση αναφέρεται στην διαχρονική πορεία και δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και υπογραμμίζονται σωρεία περιστατικών, δηλώσεων, δημόσιων εμφανίσεων στην οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης επέδειξε έκνομη δράση.

Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση ο Ηλίας Κασιδιάρης «γνώριζε και υιοθετούσε πλήρως τη μετατροπή του πολιτικού κόμματος σε εγκληματική οργάνωση, στη βούληση της οποίας είχε υποτάξει τη βούλησή του και την εν γένει αξιόποινη δραστηριότητά της. Είχε πλήρη επίγνωση των χαρακτηριστικών της οργάνωσης αυτής ως εγκληματικής, την οποία υποστήριζε με όλες του τις δυνάμεις ενθέρμως και διακήρυττε με κάθε τρόπο τις αρχές και τις θέσεις της, με ρητορική μίσους, διαδίδοντας τις θεωρίες της περί εξόντωσης όλων των ομάδων ή ατόμων που στοχοποιούντο από τη Χρυσή Αυγή, ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί, ενώ επιπρόσθετα ησχολείτο με την εκπαίδευση και εξοικείωση των μελών και στελεχών της στη σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση και στη χρήση πολεμικών όπλων, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που επισκοπήθηκαν και τα βίντεο που προβλήθηκαν, όπου εμφανίζεται είτε μόνος του είτε μαζί με άλλα άγνωστα άτομα να κάνει χρήση πυροβόλων όπλων στην ύπαιθρο και σε μη οργανωμένους χώρους σκόπευσης. Προέβαινε, όπως και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί του σε δημόσιες δηλώσεις επίδειξης ισχύος του κόμματος και επιβράβευσης ακραίων συμπεριφορών και ποινικά κολάσιμων πράξεων μελών, στελεχών και οπαδών του, ενώ και ο ίδιος είχε επιδείξει άκρως επιθετική και βίαιη συμπεριφορά».

Σε άλλο σημείο η δικαστική απόφαση αναφέρεται στις σχέσεις του Ηλία Κασιδιάρη με το κόμμα που είχε ιδρύσει και ειδικότερα:

«Ο Ηλίας Κασιδιάρης, διαγιγνώσκοντας τον κίνδυνο μη ανακήρυξης του ως άνω κόμματος, το οποίο ο ίδιος είχε ιδρύσει και μόνος αυτός διηύθυνε, επιχείρησε να δημοσιοποιήσει τη δήθεν αποξένωσή του από την ηγεσία του, επιβεβαιώνοντας, όμως, πανηγυρικά, το αντίθετο, δηλαδή, ότι αυτός ουδέποτε έπαυσε να είναι ο μοναδικός πραγματικός αρχηγός, ο οποίος αναλαμβάνει να υπεραμυνθεί της νομιμότητας τούτου (κόμματος). 'Αλλως, αν, δηλαδή, ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε πράγματι αποσυρθεί από την ηγεσία του εν λόγω κόμματος - και όχι, όπως, προσχηματικά, επικαλείται- τότε το ως άνω εξώδικο όφειλαν να υπογράψουν τα άτομα που (δήθεν) αποτελούσαν τη διοίκησή του, ως μόνα έχοντα το προς τούτο έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι η τροπολογία αυτή, η οποία εν τέλει ψηφίστηκε (άρθρο 102 του ν. 5019/2023/ΦΕΚ Α' 27/14-2-2023), αφορά στο δικαίωμα εκλέγεσθαι υποψηφίου κόμματος και στις προϋποθέσεις ανακήρυξης αυτού τούτου του κόμματος. Ακολούθως, στις 9-2-2023, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μέσω διαδικτύου, καταφέρθηκε εκ νέου κατά της ως άνω τροπολογίας, δηλώνοντας, επί λέξει, ότι «τους άφησα να με διαφημίσουν» και επαναλαμβάνοντας ότι, δήθεν, δεν τον ενδιαφέρουν οι διευθυντικές θέσεις, αλλά να μάχεται από οποιαδήποτε θέση ακόμη και από την τελευταία. Οι δηλώσεις αυτές του Ηλία Κασιδιάρη επιβεβαιώνουν, εξωφθάλμως, τις μεθοδεύσεις, προκειμένου να εμφανιστεί άλλος, ως πραγματικός ηγέτης του εν λόγω κόμματος».

Ειδική αναφορά γίνεται στις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη και συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση:

«Στις 9-2-2023, δηλαδή, μία ημέρα μετά την ψήφιση στη Βουλή της επίμαχης τροπολογίας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, κοινοποιεί, μέσω διαδικτύου (youtube), το πρώτον, δήλωσή του, με τίτλο «Έτσι θα κατέβω Αριθμός Απόφασης: 8/2-5-2023 σελ. 80 στις εκλογές», προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δήθεν απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ως άνω κόμματος, το οποίο, από τριετίας, αυτός είχε ιδρύσει και οργανώσει («Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ»), με την καταρχήν δήθεν ανάθεσή της σε πολυπρόσωπο όργανο (διοικούσα επιτροπή), δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι διευθυντικές θέσεις και ότι μπορεί να «μάχεται» από οποιαδήποτε θέση, ακόμη και από την τελευταία.

Στις 3-4-2023, ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος, αρχηγός του κόμματος «ΕΑΝ...» ανακοίνωσε, με δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν και από δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, επί λέξει, ότι «Εγώ θα είμαι επικεφαλής στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, έχει δρομολογηθεί... Χρειάζεται κάποιες διαδικασίες, καταστατικές διαδικασίες του κόμματος αυτού, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Και εν συνεχεία, αφού το καταστατικό το καταθέσω και στον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά θα είμαι, εφόσον έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, πρόεδρος», μετά από συζητήσεις και συνεννοήσεις του με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Στις 26-4-2023, την παραμονή της εκπνοής της προθεσμίας του άρθρου 37 παρ.1 του π.δ. 26/2012, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μέσω δηλώσεων της δικηγόρου του και με σχετική ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ότι στις επικείμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος ως βουλευτής στην Α΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών με το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες», με πρόεδρο, πλέον, το Δημήτριο Χατζηλιάδη, ταξίαρχο ε.α.

Στη σχετική ανάρτησή του, στο Youtube, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες στηρίζουν τη στιγμή αυτή αποδεδειγμένα το Κόμμα μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι τους να δώσουμε τη μεγάλη πολιτική και νομική μάχη μέχρι το τέλος. Όποιος επίορκος κυβερνητικός ή δικαστικός παράγοντας επιχειρήσει να στερήσει παρανόμως τα πολιτικά δικαιώματα μισού εκατομμυρίου Ελλήνων και να καταργήσει τις ελεύθερες εκλογές, θα διαπράξει το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, που τιμωρείται με ισόβια».

Ακόμη, οι αρεοπαγίτες αναφέρουν:

«Με τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, σαφώς καταδεικνύεται ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», από της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα, ουδέποτε έπαυσε να ασκείται, αποκλειστικά και μόνον, από τον ιδρυτή τούτου, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφάσισε και υλοποίησε τις ανωτέρω μεθοδεύσεις τοποθέτησε και ανακάλεσε, κατά βούληση, τους εκάστοτε δήθεν αρχηγούς - προέδρους του, ενώ, ακόμη και μετά την τοποθέτηση ως δήθεν αρχηγού αρχικά του Αναστάσιου Κανελλόπουλου και, στη συνέχεια, του Δημητρίου Χατζηλιάδη, δεν έπαυσε να ασκεί, μόνος αυτός, προεκλογική εκστρατεία υπέρ του εν λόγω κόμματος, προβάλλοντας τις θέσεις και το πρόγραμμά του, με επανειλημμένες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, παρότι κρατούμενος, όπως παρατίθεται ανωτέρω, τονίζοντας, μάλιστα, ότι η επίμαχη τροπολογία του εκλογικού νόμου αποτέλεσε διαφήμιση για τον ίδιο. Αντίθετα, ο φερόμενος ως αρχηγός του εν λόγω κόμματος, Δημήτριος Χατζηλιάδης σε ουδεμία δήλωση, ενέργεια ή τοποθέτηση προέβη, για την προβολή των θέσεων και του προγράμματος του κόμματος τούτου».

Το σκεπτικό για απόφαση συμμετοχής στις εκλογές του κόμματος "ΕΑΝ"

Η απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ως προς το κόμμα ΕΑΝ του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Αναστάσιου (Τάσου) Κανελλόπουλου, το οποίο κρίθηκε ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις να συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές, αναφέρει τα εξής:

«Ενόψει και του κατατεθέντος υπομνήματος εκ μέρους του πολιτικού κόμματος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που επικαλείται ενδείξεις περί υποκρυπτόμενης ηγεσίας του κόμματος αυτού από τον Ηλία Κασιδιάρη, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου συγκροτούμενο από όλα τα μέλη του, δεν οδηγείται, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων, σε κρίση περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 32 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει, για την συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία της 20ης και 21ης Μαΐου 2023».





