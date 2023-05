Life

“Το Πρωινό” - Μαυρικίου: Ο Κιμούλης είναι το είδωλό μου (βίντεο)

Την ελπίδα να κερδίσει τις αγωγές, εξέφρασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Η "συγγνώμη" στις γλυκύτατες καταγγέλουσες.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για την δικαστική διαμάχη του Γιώργου Κιμούλη με το ΣΕΗ και τους συναδέλφους του.

«Δεν έχει καμία σχέση αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, σε συμβουλές, με αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση απ’ όλο τον θίασο», ανέφερε αρχικά ο παραγωγός και πρόεσθεσε "είμαι απόλυτα σίγουρος πως όλα αυτά που βλέπω και ακούω είναι πράγματα τραβηγμένα. Ένας άνθρωπος που θα είχε αυτή τη συμπεριφορά θα τον είχε “ξεράσει” – ας μου επιτραπεί η λέξη – πολύ νωρίτερα ο χώρος. Ο Γιώργος Κιμούλης χαίρει άκρας εκτίμησης στο θεατρικό προσκήνιο και παρασκήνιο και των ηθοποιών και του κόσμου».

«Ανυπομονώ να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Μακάρι να κερδίσει και τις αγωγές και ζητώ συγγνώμη από τις γλυκύτατες καταγγέλλουσες, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό από τον Γιώργο Κιμούλη. Προβλέπω ότι σύντομα θα εκπλαγούμε», τόνισε ο θεατρικός παραγωγός.

Τέλος χαρακτήρισε “είδωλο” τον Γιώργο Κιμούλη «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το είδωλό μου έχει αυτά τα κτηνώδη χαρακτηριστικά», δήλωσε στην κάμερα του ANT1.

