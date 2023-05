Life

Αναστασοπούλου για αγωγές Κιμούλη: Γελάει ο κόσμος (βίντεο)

Τι είπε η Πηνελόπου Αναστασοπούλου για τις αγωγές Κιμούλη κατά Δούκα, Ψαρρά και Χρυσικού.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μίλησε για τον Γιώργο Κιμούλη και την αγωγή που έκανε εις βάρος της Ζέτας Δούκα, του Γιώργου Ψαρρά και της Δώρας Χρυσικού στη ραδιοφωνική της εκπομπή, στον Pride 98.6.

Η δήλωση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου

«Τα γεγονότα που συνέβησαν στη Ζέτα τα βεβαίωσαν με ένορκες καταθέσεις η Δώρα Χρυσικού και ο Γιώργος Ψαρράς και γι’ αυτόν τον λόγο έφαγαν τις μηνύσεις που έφαγαν. Αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι ότι στις δηλώσεις του ο Γιώργος Κιμούλης ήταν πολύ διαβασμένος στις δηλώσεις του, μίλησε για το κίνημα metoo και είπε ότι είναι υπέρμαχος.

Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό γιατί χρησιμοποίησε από τον χώρο του θεάτρου τον πρώτο άνθρωπο που βρήκε το θάρρος να μιλήσει για κακοποιητική συμπεριφορά ως έναν άνθρωπο που ψεύδεται

Η γυναίκα αυτή δηλαδή που έχει μία πολύ λαμπρή καριέρα, όπως και οι άλλοι δύο, αποφάσισαν μία ωραία μέρα να εκμεταλλευτούν το metoo και να αναφερθούν σε αυτή τη βία που ισχυρίζεται η Ζέτα ότι έχει υποστεί, προκειμένου να γίνουν γνωστοί και να έχουν δουλειά; Γιατί πριν που ήταν; Ήταν άγνωστοι;

Γενικά αυτό είναι ένα σενάριο που είναι αστείο, δηλαδή γελάμε με αυτό το πράγμα, γιατί το ίδιο συνέβη και στη δική μας περίπτωση με τον Φιλιππίδη, ότι δημιουργήσαμε τα γεγονότα για να αποκτήσουμε φήμη και δουλειά, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Δεν το συζητάμε, γελάει ο κόσμος. Περιμένουμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου κι ελπίζουμε να λάμψει η αλήθεια».

