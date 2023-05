Πολιτική

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Τσίπρα για συκοφαντία

Τι ζητά ο Άδωνις Γεωργιάδης με εξώδικο που έστειλε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Τι απαντά η Κουμουνδούρου.

Εξώδικο έστειλε σήμερα Πέμπτη, όπως είχε προαναγγείλει, ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την επίσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης σε επιχείρηση, στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδειών.

Η ανακοίνωση:

«Έστειλα σήμερα το εξώδικο στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κύριο Αλέξη Τσίπρα, όπως είχα προαναγγείλει από χθες. Λυπούμαι που ο πολιτικός διάλογος πρέπει να γίνεται με εξώδικα, αλλά πρέπει να υπάρχει μία προστασία στη συκοφαντία. Ο κύριος Τσίπρας σε σειρά τηλεοπτικών του συνεντεύξεων ισχυρίστηκε ψευδώς ότι εγώ έχω δώσει απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτική επιχείρηση, την οποία είχα επισκεφθεί στο πλαίσιο της προεκλογικής μου εκστρατείας στο Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Δηλώνω ότι ουδέποτε έχω δώσει την οποιαδήποτε απευθείας ανάθεση ή οποιουδήποτε είδους ανάθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία και στον ιδιοκτήτη, τον οποίο γνώρισα για πρώτη φορά στη ζωή μου εκείνη την ημέρα κατόπιν δικής του προσκλήσεως. Η συνεργασία της συγκεκριμένης εταιρείας με φορείς του δημοσίου, όπως διαπίστωσα στην πορεία από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αφορά αποκλειστικά σε Δήμους, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα, από διαφορετικών πολιτικών προτιμήσεων Δημάρχους, καθώς μεταξύ των 29 Δήμων όπου έχει πάρει αναθέσεις, υπάρχουν Δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, Δήμαρχοι με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρχοι με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεπώς, ουδεμία σχέση ή εμπλοκή φέρω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την εν λόγω εταιρεία και τις όποιες αναθέσεις της. Ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει και λασπολογεί σε βάρος μου, ακολουθώντας την πάγια τακτική της συκοφαντίας. Καλώ τον κύριο Τσίπρα να ανακαλέσει ως ο νόμος ορίζει, ειδάλλως είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω και σε κατάθεση αγωγής, διεκδικώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ως εδώ στη δημαγωγία, στο ψέμα και στο τοξικό κλίμα που σκοπίμως καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ».

Τσαπανίδου: Αντί να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Γεωργιάδης, απειλεί με αγωγές...

«Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που τρομοκρατούν και απειλούν εργαζόμενους για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, στρέφονται με απειλές για αγωγές ακόμη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να τρομοκρατήσουν και την Αξιωματική Αντιπολίτευση που τους ασκεί κριτική. Καλοδεχούμενη κάθε αγωγή και κάθε μήνυση κ. Γεωργιάδη. Την κριτική μας ωστόσο δε θα την αποφύγετε. Όσο χρήματα των φορολογούμενων πολιτών καταλήγουν με απευθείας αναθέσεις σε τσέπες λίγων και εκλεκτών, εμείς θα τρομοκρατούμε τους τρομοκράτες», αναφέρει σε δήλωση της η Πόπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.