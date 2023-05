Κόσμος

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Το τουρκικό αεροπλανοφόρο έδεσε στο λιμάνι της Σμύρνης και θα είναι ανοικτό για επίσκεψη στο κοινό.

Το τουρκικό αεροπλανοφόρο "Αναντολού" έδεσε στο λιμάνι Αλσαντζάκ της Σμύρνης και θα είναι ανοιχτό για επίσκεψη στους κατοίκους.

Το "Αναντολού" μέσα μεταφέρει και εκτίθεται το τανκ Altay και άλλα επιτεύγματα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, όπως ελικόπτερα κλπ.

TCG Anadolu, Izmir Alsancak Liman?'na geldi.



Yeni Altay tank?, TCG Anadolu ile birlikte Izmirlilere sergilenmek uzere haz?rland?.

Τις προηγούμενες ημέρες το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, όπου ήταν ανοικτό για να το επισκέπτονται πολίτες.

Το σκάφος αμφίβιων επιχειρήσεων πολλαπλών ρολών, που προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς και προσνήωσης σε αυτό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εντάχθηκε στο τουρκικό Ναυτικό στις 10 Απριλίου.

Έχει μήκος 232 μέτρων και εκτόπισμα 27.500 τόνων. Διαθέτει δεξαμενή που μπορεί να μεταφέρει τέσσερα αποβατικά σκάφη, ενώ μπορούν να επιχειρούν από αυτό δέκα ελικόπτερα και 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιπλέον, διαθέτει γκαράζ για τη μεταφορά 46 τεθωρακισμένων και 33 ελαφρών οχημάτων. Στο πλοίο υπηρετούν πάνω από 1.200 άτομα ναυτικό προσωπικό.

