Κίνα: φονική έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Η έκρηξη που άφησε πίσω της νεκρούς, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα προκάλεσε τον θάνατο 9 ανθρώπων, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε και άλλος ένας φέρεται ως αγνοούμενος, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο υπεροξειδίου του υδρογόνου στην πόλη Λιαοτσένγκ, της επαρχίας Σαντόνγκ, στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και η αιτία της έκρηξης αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Ο μοναδικός τραυματίας στο ατύχημα αυτό μεταφέρθηκε κατεπειγόντως στο νοσοκομείο, ενώ η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη κατασβέστηκε, διευκρίνισε το Xinhua.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο διαχειρίζεται η εταιρία Luxi Chemical Group, μέλος της κινεζικής δημόσιας κοινοπραξίας Sinochem.

