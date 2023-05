Αθλητικά

Άρης - Βόλος: νίκη και "βλέμμα" στην Ευρώπη για τους Θεσσαλονικείς

Μεγάλη νίκη για τον Άρη κόντρα στον Βόλο στην 8η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague.

Τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για μια ακόμα σεζόν εξασφάλισε ο Άρης καθώς για την 8η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League επιβλήθηκε με 4-2 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Λουίς Πάλμα (3', 44'πέν.), Αντρέ Γκρέι (56') και Ματέο Γκαρσία (74') τα γκολ για την ομάδα του Απόστολου Τερζή, Στάθης Τάχατος (50') και Νικολάι Άλχο (59') για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Η διαφορά των 10 βαθμών που έχουν οι δύο ομάδες δεν καλύπτεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησαν. Ο Σαλέμ Εμπακατά έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Λουίς Πάλμα που από δύσκολη γωνία νίκησε τον Μάτιτς Κότνικ για το 1-0 μόλις στο 3ο λεπτό. Ο οποίος σταμάτησε τις προσπάθειες των Βλάντιμιρ Νταρίντα (8') και Αντρέ Γκρέι (11'), ωστόσο έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού, με τον Παναγιώτη Αυγερινό να περνάει στη θέση του.

Οι Θεσσαλοί απείλησαν λίγο πριν το ημίωρο, με τον Χουλιάν Κουέστα να σταματάει την προσπάθεια του Νικολάι Άλχο, για να φτάσουμε στο 43', με τον Άρη να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Εμπακατά από τον Αρούνα Σι. Ο Πάλμα ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Άλλο ματς το δεύτερο ημίχρονο, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της.

Ο Βόλος μείωσε με τον Τάχατο στο 50', ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε ιδανικά τη φάση πλασάροντας τον Κουέστα. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, ο Πάλμα ήταν ο δημιουργός για το 3-1 που σημείωσε ο Γκρέι, όμως όλη η... δουλειά ήταν του άσου από την Ονδούρα. Η... καταιγίδα τερμάτων συνεχίστηκε, καθώς ο Άλχο πήρε την κάθετη πάσα του Αντόνιο Λούνα, μειώνοντας εκ νέου για τους φιλοξενούμενους.

Οι οποίοι, όμως, έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 64', λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ντέλετιτς, που έκανε πολύ σκληρό φάουλ στον Νταρίντα. Εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα, ο Άρης βρήκε και τέταρτο γκολ, με τον Ματέο να χρίζεται σκόρερ μετά την ενέργεια του Νταρίντα στο 74'.

Κάπου εκεί, ουσιαστικά, τελείωσε και το ματς. Ο Άρης εφασε στην τρίτη νίκη του στα τέσσερα τελευταία ματς εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πέμπτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League, αφήνοντας τον Βόλο με τη... γλυκά της συμμετοχής στα Play Off.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Μαζικού, Γκρέι, Χριστοδουλόπουλος - Γκάγκι, Τάχατος, Λούνα.

Κόκκινες: Ντέλετιτς (64')

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Πίρσμαν, Μαζικού (81' Ενκουλού), Ετέμπο, Νταμπό (56' Ρουπ), Νταρίντα (81' Σγούρος), Ματέο, Πάλμα (57' Ιτούρμπε), Γκρέι (81' Χριστοδουλόπουλος).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ (21' Αυγερινός), Τάχατος, Πίρινεν, Ασλανίδης, Σι (73' Πιρές), Μεταξάς (46' Κάτσε), Τσοκάνης (82' Οικονομόπουλος), Λούνα (81' Μεθκίδα), Αλχο, Γκάγκι, Ντέλετιτς.

*Οι ποδοσφαιριστές του Άρη αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια ενώ πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του πρώην προέδρου της ΠΑΕ Άρης, Νίκου Τσαρούχα, αλλά και του πρώην γενικού διευθυντή, Παύλου Μυροφορίδη, οι οποίοι έφυγαν προ ημερών από τη ζωή.?

