Εκλογές: Καραγκούνης - Αραχωβίτης - Κρανιδιώτης για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 οι υποψήφιοι βουλευτές για τα κόμμα τους και το "μπλόκο" στον Κασιδιάρη. Προηγήθηκε η συζήτηση του Χρ. Κέλλα με τον Δημ. Χατζησωκράτη.

Τα ξίφη τους ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου διασταύρωσαν το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, υποψήφιοι βουλευτές από διάφορα κόμματα, με αιχμή το νομοθετικό μπλόκο στην συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν οι:

Χρήστος Κέλλας, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Λάρισα και

Στο έτερο πάνελ, μετά από την συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στους Θάνο Τζήμερο – Φαήλο Κρανιδιώτη, συμμετείχαν ο υποψήφιος της Εθνικής Δημιουργίας και δικηγόρος, Φαήλος Κρανιδιώτης, ο οποίος στράφηκε κατά του ΚΚΕ.

Εκτενής αναφορά υπήρξε στην στάση των κομμάτων απέναντι στην τροπολογία της κυβέρνησης για το «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, με τον εκπρόσωπο της συμπολίτευσης να στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία επειδή δεν υποστήριξε την τροπολογία που είχε καταθέσει η Κουμουνδούρου..

Παρακολουθήστε την συζήτηση ανάμεσα στους:

Κώστα Καραγκούνη, υποψήφιο βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία

