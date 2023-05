Υγεία - Περιβάλλον

ΠΦΣ: “Εξαφανίζονται” τα φάρμακα με χαμηλή τιμή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε ανακοίνωσή του και τι μέτρα προτείνει.



Αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα χαμηλής τιμής, τα οποία όμως παραμένουν πολύτιμα και αναντικατάστατα για τους ασθενείς που τα λαμβάνουν,αποσύρονται από την αγορά φαρμάκου, αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

"Το φαινόμενο παρατηρείται ολοένα και συχνότερα όπως για παράδειγμα πρόσφατα συμβαίνει με το σκεύασμα prezolon tabl 5mg που έχει λιανική τιμή 1 ευρώ και η κυκλοφορία του σταματά μετά από αίτημα της εταιρείας που το παράγει, επειδή δεν παρουσιάζει πλέον ουσιαστικό εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον για την εταιρεία".

Ο ΠΦΣ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι αυτά που αποσύρονται, "είτε θα υποκατασταθούν στη συνταγογράφηση από ακριβότερα σκευάσματα και θεραπείες, είτε θα αναγκαστεί η κρατική φαρμακαποθήκη ΙΦΕΤ να εισάγει τα σκευάσματα της ίδιας δραστικής ουσίας από το εξωτερικό με πολλαπλάσια τιμή, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και την τσέπη των ασθενών, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή την οποία καταβάλουν λόγω της αύξησης της τιμής".

Το φαινόμενο απόσυρσης από την αγορά, φαρμάκων των οποίων η τιμή κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θα αποτραπεί, εκτιμά ο ΠΦΣ με την λήψη άμεσων μέτρων στήριξης της λιανικής τιμής των φαρμάκων αυτών και τη διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής στον χώρο του φαρμάκου, ώστε να προστατευθεί η κυκλοφορία τους για λόγους δημόσιας υγείας και να συνεχισθεί η απρόσκοπτη διάθεσή τους στους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

Κρήτη: “Μαμά, με βίαζαν κάθε βράδυ στο κελί” - Σοκάρει η καταγγελία 17χρονου (βίντεο)