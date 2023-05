Αθλητικά

Super League: Ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς ούτε έναν Έλληνα στη σύνθεση του

Στις αρχικές ενδεκάδες και των έξι ομάδων των play off βρέθηκαν μόλις μια ντουζίνα Έλληνες παίκτες!

Μία...ντουζίνα Έλληνες ποδοσφαιριστές- βρέθηκαν στις αρχικές ενδεκάδες των έξι ομάδων στη χθεσινή 8η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Άρη για μία ακόμα φορά να είναι η ομάδα που παρουσίασε ενδεκάδα με αποκλειστικά ξένους παίκτες.

Αυτό σημαίνει ότι χθες η ελληνική παρουσία ήταν 18,18% (12 στους 66) έναντι 21,21% (14-66) την 7η, την 6η,την 3η και την 1η, 13,63% (9-66) την 5η, 15,5% (10-66) την 4η, και 19,6 % (13-66) την 2η αγωνιστική.

Να σημειωθεί ότι τους περισσότερους Έλληνες παίκτες (6) στο ξεκίνημα ενός αγώνα playoffs παρουσίασε ο Ολυμπιακός, στην ήττα (2-1) από τον Αρη στη Θεσσανολίνη, για την 7η αγωνιστική.

Οι αριθμοί των Ελλήνων στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (0-0): Έναν Έλληνα η ΑΕΚ, τρεις οι «ερυθρόλευκοι» (Αθανασιάδης-Τζολκάκης,Παπασταθόπουλος, Φορτούνης)

Άρης-Βόλος (4-2): Κανέναν Έλληνα η ομάδα της Θεσσαλονίκης, τέσσερις ο Βόλος (Τατσάτος, Ασλανίδης,Τσοκάνης, Μεταξάς)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (1-1): Από δύο Έλληνες η κάθε ομάδα (Κώτσιρας,Ιωαννίδης-Λύραντζης, Κωνσταντέλιας)

