Μακελειό στη Σερβία: Συνελήφθη ο 21χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 10 άτομα

Το μακελειό εκτυλίχθηκε μια ημέρα μετά την επίθεση 13χρονου σε σχολείο με εννιά νεκρούς και επτά τραυματίες.

Συνελήφθη λίγο μετά τις 9.00 το πρωί ο νεαρός ο οποίος φέρεται να διέπραξε αλλεπάλληλες επιθέσεις χρησιμοποιώντας αυτόματο τουφέκι σε χωριά της Σερβίας χθες Πέμπτη το βράδυ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15 συνελήφθη. Την πληροφορία μετέδωσε το σερβικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Η νέα δολοφονική επίθεση στη Σερβία σήμερα τα ξημερώματα έχει προκαλέσει νέο σοκ. Ο 21χρονος ο οποίος φέρεται να καυγάδισε με φίλους του, πήρε ένα καλάζνικοφ και «γάζωσε» μέσα από το αυτοκίνητό του δύο χωριά της Σερβίας, 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου. Το ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε εξέλιξη από τα ξημερώματα μέχρι και τη σύλληψή του. Σήμερα, προτού καν ανατείλει ο ήλιος, εκατοντάδες αστυνομικοί χτένιζαν την περιοχή, ενώ ελικόπτερο εφοδιασμένο με προβολέα έψαχνε επίσης τον δράστη.

Σύμφωνα με το RTS, στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 600 αστυνομικοί, ανάμεσά τους μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η αστυνομία παράλληλα απέκλεισε την πρόσβαση προς διάφορα χωριά. Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Μπρατίσλαβ Γκάσιτς έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».





Όπως μετέδωσε νωρίτερα από το Βελιγράδι ο Ν. Πέλπας, υπήρχαν πληροφορίες πως ο νεαρός εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε από την αστυνομία κοντά στην κωμόπολη Μάλι Ποζάρεβατς, αλλά αρνήθηκε να παραδοθεί και αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς. Ανάστατοι συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ιατρικού κέντρου στο Βελιγράδι, όπου διακομίστηκαν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο N1. Η υπουργός Υγείας Ντάνιτσα Γκρούιτσιτς έκανε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο.

Uros Blazic, ima 21 godinu, napadac iz Mladenovca pic.twitter.com/3eTOrAeyHu — Biljana (@biljanicaaa) May 4, 2023

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε συνολικά 25 άτομα. Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Βελιγραδίου. Το πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι ο δράστης ονομάζεται Ούρος Μπλάζιτς, και είναι γιος στρατιωτικού. Ο νεαρός άνδρας δεν είχε καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα στο παρελθόν αλλά η συμπεριφορά του ήταν «προβληματική» σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ. Στα social media κυκλοφορεί η παρακάτω φωτογραφία για τον δράστη της επίθεσης:

Οι εικόνες στο χωριό Ντουμπόνα, είναι τρομακτικές. Οι οικογένειες των θυμάτων είναι απαρηγόρητες. Ακούγονται μόνο οι λυγμοί των ανθρώπων οι οποίοι είναι ακόμα σε σοκ. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη ενώ κάθε σπίτι ελέγχεται. Ο δολοφόνος εθεάθη για τελευταία φορά στο χωριό Sepsin και η αστυνομία περικύκλωσε το μέρος.

Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή αναζητώντας τον δράστη. Τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι τον είχαν εντοπίσει και περικυκλώσει μία κοντά στην κωμόπολη Μάλι Ποζάρεβατς αλλά αρνιόταν να παραδοθεί και απαντούσε στα πυρά των αστυνομικών.

Το μακελειό εκτυλίχθηκε μια ημέρα μετά την επίθεση 13χρονου σε σχολείο με εννιά νεκρούς και επτά τραυματίες, που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Βελιγραδίου. Οι εικόνες στο χωριό Ντουμπόνα, είναι τρομακτικές. Οι οικογένειες των θυμάτων είναι απαρηγόρητες. Ακούγονται μόνο οι λυγμοί των ανθρώπων οι οποίοι είναι ακόμα σε σοκ για όλα όσα συνέβησαν.

Στο μεταξύ ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση για αίμα απηύθυνε το υπουργείο Υγείας της Σερβίας.

Κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού στο Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης έφτασαν και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) Aleksandar Vulin και η υπουργός Υγείας Danica Grujicic.

Στα Βαλκάνια κυκλοφορεί τεράστιος αριθμός όπλων –συμπεριλαμβανομένων πολεμικών όπλων–, μετά τις συρράξεις και την πολυαίμακτη διάλυση της πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβίας τα χρόνια του 1990. Κάπου 765.000 όπλα, ανάμεσά τους 232.000 πιστόλια, είναι νόμιμα καταγεγραμμένα στη Σερβία, χώρα περίπου επτά εκατομμυρίων κατοίκων, όπου τα σκοπευτήρια είναι δημοφιλή.

Τον Απρίλιο του 2013, χωρικός δολοφόνησε 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειάς του και περίοικους, όχι μακριά από τη Μλαντένοβατς, στην ίδια περιοχή που έγινε το χθεσινό μακελειό.