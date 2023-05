Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Το δημοσίευμα του Economist και η οργισμένη απάντηση του Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άρθρο του Economist που προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Την οργή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το τελευταίο δημοσίευμα του Economist για τις τουρκικές εκλογές της 14ης Μαΐου, τις οποίες χαρακτηρίζει τις πιο σημαντικές εκλογές του 2023.

Το δημοσίευμα παίρνει καθαρή θέση όσον αφορά τις εκλογές στην Τουρκία, υποστηρίζοντας πως αν η Τουρκία απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον ισχυρό άνδρα της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τότε οι δημοκράτες παντού θα πρέπει να αναθαρρήσουν. «Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Economist, κάνοντας λόγο για έλλειμμα δημοκρατίας στην Τουρκία. «Η ειρηνική απομάκρυνση του Ερντογάν θα δείξει ότι οι δικτάτορες μπορούν να νικηθούν», αναφέρεται επίσης.

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P — The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023

«Δεν θα επιτρέψουμε να κατευθύνεται η εσωτερική μας πολιτική και να επηρεάζεται η εθνική βούληση από τα εξώφυλλα των περιοδικών, που αποτελούν τον επιχειρησιακό μηχανισμό των παγκόσμιων δυνάμεων» γράφει χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ανάρτησή του στο twitter στην οποία, πάντως, δεν αναφέρεται ονομαστικά στο άρθρο του Economist.

Η ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alcakca sehit edenlere terorist diyebilmek icin Bat?'n?n gozunun icine bakanlar bilmezler.



Art?k siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle teror orgutlerine dunyay? dar eden bir Turkiye var.



Iste sahada ve masada guclu Turkiye'nin hikayesi… pic.twitter.com/dA0AHV0AJL

— Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 5, 2023

Η πρώτη αντίδραση για το άρθρο του Economist ήταν η αντίδραση του Ιμπραήμ Καλίν, του στενού συνεργάτη του Τούρκου προέδρου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε, μεταξύ άλλων, « οι εποχές που δίνονταν εντολές στη χώρα μου τελείωσαν. Ο τουρκικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο με την ψήφο του».

Ειδήσεις σήμερα:

Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητο του (βίντεο)

“Κάρολος Γ’ - Η στέψη”: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Νέα Υόρκη: Άστεγος στραγγαλίστηκε στο μετρό από συνεπιβάτη του (σκληρές εικόνες)





Yine heyecan yapm?slar O?



Ve eklemisler: “Yeni hukumet Bat?’yla hasarl? iliskileri tamir edecek…”



Ben bu dili, soylemi ve hangi baglamda soylendigini iyi biliyorum.



Sakin olun.



Ulkeme talimat verdiginiz gunler geride kald?.



Son sozu millet sand?kta soyleyecek.



???????????? https://t.co/mPYeuyFnyz — Ibrahim Kal?n (@ikalin1) May 4, 2023