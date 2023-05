Κόσμος

Εκλογές - Ερντογάν κατά αντιπολίτευσης: Γεμίζουν τα όπλα και ετοιμάζουν τις μολότοφ

Ο Ερντογάν κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι με τις συνέργειες που κάνει, οπλίζει ξανά το χέρι παρανόμων και τρομοκρατών, προδικάζοντας ακόμη και επιθέσεις στη χώρα.

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Όρντου του Πόντου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, την κατηγορεί ότι με τις συνέργειες που κάνει, οπλίζει ξανά το χέρι παρανόμων και τρομοκρατών, προδικάζοντας ακόμη και επιθέσεις στη χώρα.

Η δήλωση του Τούρκου Προέδρου:

«Απαντούν στις απειλητικές δηλώσεις κάθε μέλους του HDP και του PKK που παίρνει το μικρόφωνο, κάνοντας το σήμα της καρδιάς με τα χέρια τους. Βλέπετε πως οι αυτονομιστές, από το PKK μέχρι το HDP, πήραν θάρρος, έτσι δεν είναι; Έλαβαν το μήνυμα από τον κ. Κεμάλ και έχουν ήδη αρχίσει να γεμίζουν τα όπλα τους και να ετοιμάζουν τις μολότοφ τους. Πιστεύω ότι οι αδελφοί και οι αδελφές μας, που έχουν δώσει την καρδιά τους στο CHP, να ντρέπονται γι' αυτή τη σκηνή όσο κι εμείς.

Και όχι μόνο αυτό. Λένε ότι θα απελευθερώσουμε όλα τα μέλη της FETO από τη φυλακή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βομβάρδισαν τη Βουλή, την Αστυνομία, τη Γέφυρα (του Βοσπόρου), το Προεδρικό μέγαρο και έχασαν τη ζωή τους 252 άνθρωποι. Λένε ότι θα εξασφαλίσουν την επιστροφή των μελών της στο εξωτερικό.

Λένε ότι θα ξαναγεμίσουμε το κράτος με πάνω από 100 χιλιάδες υπαλλήλους της οργάνωσης που εκκαθαρίστηκαν από τον δημόσιο τομέα. Λένε ότι θα απελευθερώσουμε τις δραστηριότητές της, ώστε ξεριζώσουν και πάλι τα παιδιά αυτού του έθνους από τις οικογένειές τους. Λένε ότι θα σας ανοίξουμε και πάλι όλους τους πόρους της χώρας. Βλέπετε τον ενθουσιασμό των μελών της FETO έξω και μέσα, έτσι δεν είναι; Έχουν πάρει το λόγο από τον κ. Κεμάλ και έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν ύπουλα σχέδια».

