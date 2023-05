Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στην Αίγινα: Τα νεότερα για την υγεία των μαθητριών που τραυματίστηκαν

Στον ανακριτή οι οδηγοί των λεωοφείων. Πώς συνέβη το τροχαίο που έστειλε στο νοσοκομείο τρεις μαθήτριες.

Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά οδηγείται ο 40χρονος οδηγός του ΚΤΕΛ, μετά το ατύχημα που προκλήθηκε σε σχολική εκδρομή στην Αίγινα, με αποτέλεσα να τραυματιστούν τρεις μαθήτριες, καθώς βρέθηκαν ξαφνικά ανάμεσα σε δύο πούλμαν.

Οι μαθήτριες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, έγιναν οι πρώτες εξετάσεις και μετά από ακτινολογικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η μία κοπέλα έφερε κακώσεις στον θώρακα, ενώ οι άλλες δύο απλές εκδορές.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή οι δύο από τις τρείς τραυματισμένες μαθήτριες νοσηλεύονται στο «Παίδων», χωρίς κανέναν κίνδυνο, εντελώς προληπτικά. Η τρίτη κοπέλα πήρε εξιτήριο το βράδυ της Πέμπτης 4 Μαϊου του 2023.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το πούλμαν είχε ακινητοποιηθεί και αποβίβαζε μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, που πραγματοποιούσαν εκδρομή, όταν ξαφνικά λύθηκε το χειρόφρενο ενός άλλου πούλμαν που μετέφερε προσκυνητές από τη Ρουμανία.

Το πούλμαν πέρασε δίπλα από το σχολικό, με αποτέλεσμα οι τρεις μαθήτριες να βρεθούν ανάμεσα στα δύο πούλμαν και στη συνέχεια το πούλμαν να προσκρούσει σε δέντρο.

