Κοινωνία

Τροχαίο - Αίγινα: Λεωφορείο τραυμάτισε μαθητές που είχαν πάει εκδρομή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθιήνας μεταφέρθηκαν τρία παιδιά. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Πως έγινε το ατύχημα.

Τρεις μαθήτριες ηλικίας 14-15 ετών τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι έξω από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

άγνωστο για ποιο λόγο κύλησε και προσέκρουσε σε δέντρο.



Την ίδια στιγμή από ένα άλλο πούλμαν που βρίσκονταν δίπλα, αποβιβάζονταν μαθητές, όπως έγινε γνωστό από σχολική εκδρομή εκτός Αίγινας. Με την κίνηση του πρώτου οχήματος βρέθηκαν ανάμεσα στα δύο πούλμαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Aegina Portal, ένα πούλμαν που είχε μεταφέρει προσκυνητές και βρισκόταν σταθμευμένο για αρκετή ώρα,Την ίδια στιγμή από ένα άλλο πούλμαν που βρίσκονταν δίπλα,όπως έγινε γνωστό από σχολική εκδρομή εκτός Αίγινας. Με την κίνηση του πρώτου οχήματος

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα και όχημα από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όργανα του οποίου έκλεισαν το δρόμο. Στη συνέχεια οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας κ. Δούκα Σωκράτη, ο οποίος είπε ότι και οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Τα δύο από τα κορίτσια φέρουν εκδορές και το τρίτο κακώσεις στο θώρακα. Και τα τρία παιδιά σε αυτή τη φάση είναι εκτός κινδύνου και θα οργανώθηκε η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Παίδων, στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

“Το Πρωινό” - Στέψη Καρόλου: Τα ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς (βίντεο)

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)