Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Τρόφιμος άρπαξε από τα μαλλιά νοσηλεύτρια και την έσερνε μέσα σε δομή

Χτυπήματα εναντίον μιας νοσηλεύτριας ηλικίας 40 ετών κατάφερε την Τρίτη ένας τρόφιμος σε Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσερνε στο αναρρωτήριο της δομής, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τα καθημερινά φαινόμενα βίας, «φωνάζοντας» για την πρόσληψη προσωπικού και, παράλληλα, εκφράζουν φόβους για το πότε θα επιστρέψουν ασφαλείς, καθώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα.

Ο εφιάλτης στην εν λόγω δομή ξεκινά πολύ πριν την επίθεση τροφίμου σε εργαζόμενη το απόγευμα της Τρίτης. Όπως καταγγέλλει εργαζόμενη, τα φαινόμενα βίας -σε κάθε μορφή- φαίνεται πως αποτελούν καθημερινότητα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ανά βάρδια αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής για 15 ασθενείς.

«Οι περισσότερες εργαζόμενες είμαστε γυναίκες. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στη δουλειά και να μη ξέρουμε αν θα γυρίσουμε. Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες, αλλά με τόσο ελάχιστο προσωπικό είναι αδύνατο και, παράλληλα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι παραβατικές συμπεριφορές από τους φιλοξενούμενους. Δεν προσλαμβάνουν προσωπικό και πλέον έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα βίας προς εμάς. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χορηγούν… μειωμένες αγωγές – Ψάχνουν στο τηλέφωνο τον γιατρό

Ειδικά σήμερα, μετά τη μεγάλη απορρόφηση νοσηλευτών σε άλλους κλάδους, οι περισσότερες δομές υγείας λειτουργούν σχεδόν με «προσωπικό ασφαλείας», όμως η ρουτίνα κάνει όσους φιλοξενούμενους έχουν διαύγεια να ασφυκτιούν, ενώ όσοι χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής, λαμβάνουν μειωμένες δόσεις, με το προσωπικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με θεράποντα ιατρό μέσω… τηλεφώνου! «Η υποστελέχωση του προσωπικού αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι επικοινωνούμε με τον γιατρό μέσω τηλεφώνου. Δεν έχουμε γιατρό στη δομή και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Επίσης, όταν κάνουν εισαγωγές τους περιθαλπόμενους στα ψυχιατρεία τους χορηγούν μειωμένη αγωγή, με αποτέλεσμα όταν επιστρέφουν πίσω στη δομή, να εκδηλώνουν ακόμη πιο γρήγορα την παραβατική συμπεριφορά. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο» σημειώνει η εργαζόμενη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, εντός της δομής αποτελεί «κοινό μυστικό» η έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς από σημαντική μερίδα περιθαλπόμενων, καθώς επίσημα η Ελληνική Αστυνομία επεμβαίνει μια φορά τον μήνα. Ανεπίσημα, όμως, δύο φορές την εβδομάδα. «Τον τελευταίο χρόνο έχουν ξεφύγει τα πράγματα, τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και πλέον δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Όταν επιτίθεται ένα άτομο με ψυχολογικά ενημερώνουμε την αστυνομία. Τους πηγαίνουν στο ψυχιατρείο και μετά επιστρέφουν πίσω. Είναι ένας φαύλος κύκλος», τόνισε.

Σημειώνεται ότι με αφορμή τα διαδοχικά περιστατικά βίας, οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης δομής ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, με στόχο να ακουστούν τα αιτήματά τους.

