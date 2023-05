Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: “Βαποράκι” είχε 22 κιλά ηρωίνης στο αυτοκίνητό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα γέμιζαν με ηρωίνη τα στέκια της Θεσσαλονίκης. Βίντεο της ΕΛΑΣ από τον εντοπισμό της ηρωίνης.

Περισσότερα από είκοσι δύο κιλά ηρωίνης, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν σε στέκια ουσιοεξαρτημένων ατόμων, εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διενέργειας έρευνας για καλά οργανωμένο κύκλωμα κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια.

Για την υπόθεση συνελήφθη 27χρονος άνδρας, μέλος κυκλώματος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα σε εθνικό οδικό δίκτυο και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. και πληρώματος περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άντρας, ο οποίος παρέλαβε τα ναρκωτικά από την Αθήνα και είχε σκοπό να τα διακινήσει στο Νομό Θεσσαλονίκης, μετέφερε με όχημα συνολικά 22 κιλά και 883 γραμμάρια ηρωίνη, μοιρασμένα σε 45 δέματα, τα οποία εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε ειδικές κρύπτες πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού και στο πίσω μέρος του ηχοσυστήματος.

Κατασχέθηκαν επίσης, το όχημα με το οποίο μετακινούνταν, κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε και χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ