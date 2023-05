Οικονομία

Πάτρα - Πύργος: πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος

Η ενημέρωση για την πορεία κατασκευής των σύγχρονων υποδομών, που θα “τερματίσει” την χρήση της “καρμανιόλας”, όπως χαρακτηρίζεται η σημερινή εθνική οδός

Για την πορεία κατασκευής του αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος» ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης στο πλαίσιο επίσκεψης στο εργοτάξιο που βρίσκεται στην περιοχή Χανάκια του τμήματος Αμαλιάδα – Πύργος.

Στο τμήμα που επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, κατασκευάζονται οι 2 ανισόπεδοι κόμβοι των πόλεων Αμαλιάδας και Πύργου καθώς και 6 γέφυρες.

Το έργο του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος» μήκους 74,5 χλμ. ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου 2022. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωσή του είναι 40 μήνες από την έναρξη της κατασκευής, ενώ για το τμήμα Κάτω Αχαγιά – Πύργος μήκους 56 χλμ., προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης 36 μηνών από την έναρξη της κατασκευής.

Στον αυτοκινητόδρομο θα εγκατασταθεί σύστημα αναλογικής χρέωσης διοδίων για τους χρήστες.

Σημειώνεται ότι, για την υλοποίηση του έργου το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρυνθεί 80 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, έναντι των 296 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το κόστος των 8 εργολαβιών, όπως είχε κατατμηθεί το έργο με την προηγούμενη Κυβέρνηση, όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Υπ. Υποδομών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του χρόνου διασύνδεσης των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας, με ταυτόχρονη τη σημαντική μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων. Ο Υφυπουργός Υποδομών είδε από κοντά και τις παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια που γίνονται στον υφιστάμενο δρόμο. Πρόκειται για έργο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το πρώτο τετράμηνο του έτους, με ολοκληρωμένες τις βασικές παρεμβάσεις και με ταυτόχρονη κυκλοφορία, δεν έχει καταγραφεί θανατηφόρο τροχαίο. Την πενταετία 2016-2020 είχαμε περισσότερους από 10 θανάτους κατ/ έτος.

Όπως δήλωσε ο κ. Καραγιάννης: «Από τις πρώτες ημέρες που αναλάβαμε την πολιτική διακυβέρνηση του τόπου δεσμευτήκαμε ότι το έργο του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος θα γίνει πραγματικότητα. Τότε πολλοί μας αμφισβήτησαν, σήμερα, όμως, όλοι βλέπουν ότι οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Οι εργασίες “τρέχουν” όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον του οποίου είναι πολύ μεγάλο. Άλλωστε, χάρη στις δικές του προσωπικές παρεμβάσεις ο σημαντικός αυτός αυτοκινητόδρομος μπήκε στη σφαίρα της υλοποίησης. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, στην περιοχή Χανάκια του τμήματος Αμαλιάδα – Πύργος, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει στο 40% του έργου και αντίστοιχα στο 30% για το σύνολο του έργου, ώστε στα τέλη του 2024 να παραδώσουμε τα πρώτα 56χλμ.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και στις αρχές του 2025 θα παραδοθεί, στο σύνολό του στους πολίτες, ακριβώς όπως είχαμε δεσμευτεί. Όταν ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος θα πετύχουμε σημαντική μείωση του χρόνου διασύνδεσης των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας, με ταυτόχρονη τη σημαντική μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων».

