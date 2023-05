Life

Η Μάιλι Σάιρους έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ

Ποιο ρεκόρ έσπασε η Miley Cyrus με το τραγούδι της “Flowers”.

Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ με το υπέροχο «Flowers» καθώς έγινε το τραγούδι που έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλο στο 1 δισεκατομμύριο ροές στην διάσημη υπηρεσία Spotify.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Flowers» από το άλμπουμ «Endless Summer Vacation» κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου και κατέρριψε το ρεκόρ σε 112 ημέρες από την κυκλοφορία του.

Ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 οκτώ μη συνεχόμενες εβδομάδες και στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Billboard για ακόμη περισσότερο διάστημα, 12 εβδομάδες στο Νο1 του Global 200 και 13 εβδομάδες στο Global Excl. US.

«Mερικά λουλούδια δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψε η ποπ σταρ σε μία κοινή ανάρτησής της με το Spotify στο Ιnstagram. «Ευχαριστώ όλους τους θαυμαστές», πρόσθεσε.

Το τραγούδι σε σύνθεση της ίδιας του «Aldae» και του Μίχαελ Πόλακ ήταν ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε η Σάιρους στο μουσικό αφιέρωμα, που κυκλοφόρησε η Disney+ με αφορμή το όγδοο άλμπουμ της.

