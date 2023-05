Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Με μειωμένη έως και μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους, αλλά και αυξημένες τιμές επιδότησης για τους παρόχους.

Μέσα στον Ιούνιο, το πρώτο η το δεύτερο 15νθήμερο, θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, που θα υλοποιηθεί από 01.08.2023 έως 31.07.2024.

Το φετινό πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Αύξηση επιδότησης για τον Αύγουστο

Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5-12% σε ξενοδοχεία και 3-8% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή.

Επιπλέον, για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Προσοχή: Οι δικαιούχοι επιταγών που δεν θα ενεργοποιήσουν την επιταγή τους έως τις 31 Ιουλίου 2023 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα δύο προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, των περιόδων 2023-2024 και 2024-2025, ώστε να μην στερούν από άλλους δικαιούχους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας

Την ίδια ώρα, από τις 25 Μαΐου 2023 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, για όλα τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ κοινωνικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, κατασκηνώσεις και εκδρομές οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν μέσα Ιουνίου και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 4-5 Ιουλίου.

Πηγή: imerisia.gr

