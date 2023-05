Κόσμος

Η Σερβία “αποχαιρετά” τα θύματα των δύο μακελειών

Σε σοκ βρίσκονται οι πολίτες της Σερβίας μετά τις δύο μαζικές δολοφονίες που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα 24ώρα.

Η Σερβία αποχαιρετάει κάποια από τα θύματα των δύο μαζικών δολοφονιών που συνέβησαν την εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας. Σε κοιμητήρια του Βελιγραδίου θα κηδευτούν σήμερα τέσσερα παιδιά και ο σχολικός φύλακας που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» από δεκατετράχρονο μαθητή την περασμένη Τετάρτη, 3 Μαΐου. Κατά την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν οχτώ μαθητές της 7ης τάξης και ο φύλακας του σχολείου. Τραυματίστηκαν πέντε παιδιά και μία δασκάλα.

Στο χωρίο Μάλο Οράσιγιε, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, θα κηδευτούν σήμερα οι πέντε νεαροί που σκοτώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (4 Μαΐου) όταν ο 21 ετών μακελάρης έσπειρε τον θάνατο σε τρία χωριά πυροβολώντας, αδιακρίτως, μέσα από το αυτοκίνητό του. Οχτώ νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε θύματα της επίθεσης.

Αυτές οι δύο μαζικές δολοφονίες που συνέβησαν μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη και ενίσχυσαν τα συναισθήματα ανασφάλειας και πανικού στους πολίτες. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών από εχθές το πρωί η αστυνομία δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα από πολίτες που παρατηρούν «κάποιες ύποπτες κινήσεις συμπολιτών τους». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αναφέρθηκε από την αστυνομία για μία κυρία, η οποία τηλεφώνησε από το διαμέρισμα της, που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Βελιγραδίου, για να δηλώσει ότι βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο ένα άνδρα να περπατάει κρατώντας ένα μακρύκανο όπλο. Ειδική μονάδα της αστυνομίας έφτασε άμεσα στο σημείο ακινητοποίησε τον "ύποπτο" άνδρα αλλά αποδείχθηκε ότι το αντικείμενο που κρατούσε δεν ήταν όπλο. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να μην τηλεφωνούν χωρίς να υπάρχει λόγος.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας είναι ο αποκαλούμενος μιμητισμός που εμφανίζεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας μαθητής δεκατεσσάρων ετών συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή ανηλίκων, χθες, Παρασκευή, στην πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα στην Βοϊβοντίνα. Ο μαθητής αυτός σε μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε την φωτογραφία του μαθητή που προκάλεσε την αιματοχυσία στο δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι με το μήνυμα: «Μπάβο σου! Και γω θα κάνω το ίδιο». Ανάλογο περιστατικό αναφέρθηκε και στην πόλη Μπίχατς, στην βορειοδυτική Βοσνία, με έναν μαθητή γυμνασίου.

Ένα άλλο πρόβλημα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στην Σερβία είναι ο παράνομος οπλισμός και ο έλεγχος των όπλων που βρίσκονται νόμιμα στην κατοχή πολιτών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι το διάστημα από τις 8 Μαΐου έως τι 8 Ιουνίου όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους, παράνομα, οπλισμό ή πολεμικό υλικό θα μπορέσουν να το παραδώσουν στην αστυνομία χωρίς να υποστούν ποινικές συνέπειες.

Επίσης, με κυβερνητική απόφαση που λήφθηκε χθες θα επανεξεταστούν όλες οι άδειες νόμιμης κατοχής όπλων που έχουν χορηγηθεί.

Στην Σερβία των 6,8 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκονται σήμερα σε ισχύ 765.000 άδειες οπλοκτησίας, υπολογίζεται ωστόσο ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν στην κατοχή τους κάποιο πυροβόλο όπλο.

