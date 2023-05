Life

“Το Πρωινό”: Γιώργος Λιάγκας και Νατάσσα Θεοδωρίδου για το βίντεο κλιπ τους και... όχι μόνο (βίντεο)

Εφ’όλης της ύλης συνέντευξη θα παραχωρήσει η Νατάσσα Θεοδωρίδου στον Γιώργο Λιάγκα, τον πρωταγωνιστή του νέου της βίντεο κλιπ.



Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών, έρχεται τη Δευτέρα 8 Μαΐου στο «Πρωινό».

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιλέγει το «Πρωινό» και τον... συνεργάτη της, πλέον, Γιώργο Λιάγκα, για μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, που σίγουρα θα συζητηθεί.

Τα νέα της επαγγελματικά βήματα και το νέο της τραγούδι σε πρώτο πλάνο, μόνο στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

