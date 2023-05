Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκόπουλος: Παραμένει διασηληνωμένος στη ΜΕΘ

Ο κορυφαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Οι τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος παραμένει για δεύτερη μέρα σήμερα Σάββατο (6/5) διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα». Η κατάσταση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, καθώς τον τελευταίο χρόνο δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο 87χρονος δημιουργός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υποβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε εγχείρηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καρκίνου, αλλά δεδομένου ότι οργανισμός του είναι ιδιαίτερα εξασθενημένος παρουσιάστηκαν επιπλοκές.

Γι’ αυτό τον λόγο κρίθηκε απαραίτητη η εσπευσμένη μεταφορά του την Παρασκευή το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» προκειμένου να λάβει επιπλέον υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

