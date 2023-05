Αθλητικά

Κολύμβηση: Ο Χρήστου έπιασε το όριο για το Παρίσι

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι ο τέταρτος αθλητής από τη χώρα μας που κλείνει θέση για τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Ο Απόστολος Χρήστου είναι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής (και τέταρτος αθλητής από τη χώρα μας συνολικά) που εξασφάλισε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Στον πρωινό προκριματικό των 100μ. ύπτιο στο διεθνές μίτινγκ "Ακρόπολις", που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, ο πρωταθλητής του Πάνου Βελέντζα σημείωσε χρόνο 53.22, έπιασε το όριο της World Aquatics (53.74) και επικύρωσε από νωρίς το... εισιτήριο για το Παρίσι.

Η επίτευξη του ορίου ήταν βέβαια πιο πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα για τον "ασημένιο" πρωταθλητή Ευρώπης, που έχει ρεκόρ από πέρυσι 52.09.

