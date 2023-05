Αθλητικά

Formula 1 - Grand Prix Μαϊάμι: Ο Φερστάπεν νικητής

Ξεπέρασε τον "pole man" Σέρχιο Πέρες και κατέλαβε την πρώτη θέση στο grand prix του Μαϊάμι.

Την τρίτη εφετινή νίκη του και συνολικά 38η στην καριέρα του πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στο γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο ήταν ο πέμπτος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα. Μολονότι εκκίνησε από την ένατη θέση, ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύθηκε την ταχύτητα της Red Bull, διαχειρίστηκε καλύτερα τα ελαστικά του και κατάφερε να δει πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μεξικανό «ομόσταυλό» του, Σέρχιο Πέρες, ο οποίος είχε πάρει την "pole position". Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin.

Ο Πέρες, ο οποίος επέλεξε τη μέση γόμα, διατήρησε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, κρατώντας πίσω του τους Αλόνσο και Σάινθ, και άρχισε να «χτίζει» διαφορά, την ώρα που ο Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε με τη σκληρή γόμα, έχασε αρχικά μια θέση και έπεσε δέκατος, ωστόσο στη συνέχεια άρχισε να «ανεβαίνει» στην κατάταξη, με αποτέλεσμα να είναι τέταρτος στον δέκατο γύρο.

Στον 14ο γύρο ο Ολλανδός προσπέρασε τον Σάινθ, ενώ στον επόμενο πέρασε και τον Αλόνσο, με αποτέλεσμα να ανέβει στη δεύτερη θέση. Στον 17ο γύρο ο Πέρες ενημέρωσε τον μηχανικό του ότι άρχισε να πέφτει η απόδοση του εμπρός δεξιού ελαστικού του και τελικά ο Μεξικανός μπήκε στα πιτ στον 21ο γύρο («φόρεσε» τη σκληρή γόμα για τους υπόλοιπους 36 γύρους), με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να βρεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα, ωστόσο παραπονέθηκε στο μηχανικό του ότι το «ανέβασμα» των ταχυτήτων δεν ήταν τόσο ομαλό. Λίγο αργότερα επιβλήθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Σάινθ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στα πιτ. Στον 34ο γύρο ο Φερστάπεν, ο οποίος δεν είχε μπει στα πιτ για να αλλάξει λάστιχα, ενημερώθηκε ότι πρέπει να συνεχίσει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη σκληρή γόμα, εάν θέλει να νικήσει τον Πέρες, καθώς η πραγματική θέση του στην πίστα ήταν περίπου πέντε δευτερόλεπτα πίσω από τον Μεξικανό.

Τελικά ο Φερστάπεν μπήκε στα πιτ για την αλλαγή ελαστικών του στον 46ο γύρο, «φόρεσε» τη μέση γόμα και βγήκε 1.5 δευτερόλεπτο πίσω από τον Μεξικανό. Με τα πιο γρήγορα -σε σχέση με αυτά του Πέρες- και φρέσκα ελαστικά, ο Ολλανδός κατάφερε να προσπεράσει τον «Τσέκο» στον 48ο γύρο και να δει πρώτος την καρό σημαία.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η έκτη θέση που κατέκτησε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος προσπέρασε προς το τέλος του γκραν πρι τον Σαρλ Λεκλέρκ, έχοντας εκκινήσει από τη 13η θέση.

Επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ίμολα στις 21 Μαΐου.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι του Μαϊάμι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 27:38.241

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 5.384

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 26.305

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 33.229

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 42.511

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 51.249

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 52.988

8. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 55.670

9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 58.123

10. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) + 1:02.945

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 119

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 105

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 75

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 56

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 44

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 40

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 34

8. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 27

9. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 10

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 8

11. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 6

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 6

13. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 4

14. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 4

15. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 2

16. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2

17. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 2

18. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1

19. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

20. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 224 βαθμοί

2. Aston Martin-Mercedes 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren-Mercedes 14

6. Alpine-Renault 14

7. Haas-Ferrari 8

8. Alfa Romeo-Ferrari 6

9. AlphaTauri-Honda RBPT 2

10. Williams-Mercedes 1

