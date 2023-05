Κόσμος

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 400 οι νεκροί από τις πλημμύρες (εικόνες)

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί δραματικά καθώς υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

Σε 401 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που έπληξαν δύο χωριά στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Τίο Νγκουαμπίτζε Κάσι που είναι ο κυβερνήτης της πληγείσας επαρχίας Νότιο Κίβου.

Οι καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή Καλέχε στην επαρχία αυτή προκάλεσε την Πέμπτη την υπερχείλιση ποταμών, λόγω της οποίας πλημμύρισαν τα χωριά Μπουσούσου και Νιαμουκούμπι.

Την Παρασκευή οι νεκροί ανέρχονταν σε τουλάχιστον 176, ενώ οι αγνοούμενοι σε πολλούς περισσότερους, καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν από τη λάσπη πολλά πτώματα.

Σε μήνυμά του προς το Reuters ο Κάσι διευκρίνισε σήμερα ότι ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται τώρα σε 401, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Η κυβέρνηση της χώρας απέστειλε αντιπροσωπεία στο Καλέχε και κήρυξε την σημερινή ημέρα εθνικού πένθους για τα θύματα των πλημμυρών.

