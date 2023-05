Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: Ο πιλότος αιφνιδίασε την Καρολάιν στον ύπνο της

«Η Καρολάιν ζούσε σε «ένα χρυσό κλουβί», κατέθεσε γειτόνισσα του ζευγαριού

«Η Καρολάιν πέθανε μετά από μία παρατεταμένη και αγωνιώδη προσπάθεια να αναπνεύσει» δήλωσε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Χάιδω Σπηλιοπούλου που βρέθηκε στον τόπο του φρικτού εγκλήματος τον Μάιο του 2021. Η ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο να ευσταθεί ο ισχυρισμός του 35χρονου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ότι ο θάνατος της 20χρονης Βρετανίδας επήλθε από «σφικτό εναγκαλισμό».

Η κ. Σπηλιοπούλου είναι αυτή που εξέτασε το άψυχο σώμα της 20χρονης και πήρε από το χέρι της το «smart» ρολόι που φορούσε και το οποίο παρέδωσε στην αστυνομία. Το ρολόι αποδείχθηκε ένα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεση καθώς είχε καταγράψει τα τελευταία πέντε λεπτά που η Καρολάιν αγωνιζόταν να κερδίσει μία μόνο ανάσα, κάτω από το μαξιλάρι που ο πιλότος πίεζε πάνω στο πρόσωπο της.

«Ο θάνατος επήλθε σε περίπου 6 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα» κατέθεσε η κ. Σπηλιοπούλου η οποία είπε πως «στα 3 με 4 λεπτά αρχίζει ο εγκέφαλος να καταρρέει». Η ιατροδικαστής είπε πως η σύζυγος του δράστη πιθανότατα αιφνιδιάστηκε στον ύπνο της και για αυτό δεν πρόλαβε να αντιδράσει, «ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε το θύμα να παλεύει πολύ ώρα, να αντιδράσει. Θα φώναζε, δεν πιστεύω πως φώναξε, θα την άκουγε ολόκληρη η γειτονιά» τόνισε η μάρτυρας. Σύμφωνα με την μάρτυρα, η Καρολάιν ήταν τόσο παραμορφωμένη πάνω στο κρεβάτι που, όπως είπε, αναρωτήθηκε μήπως πρόκειται για άλλο άτομο. «Συμπέρανα αμέσως πως ο θάνατος ήταν ασφυκτικός. Ήταν τόσο πρησμένη που δεν αναγνωριζόταν σε σχέση με το διαβατήριο. Στα μάτια είχε έντονη αιμορραγία», επεσήμανε η κ. Σπηλιοπούλου.

Πρόεδρος : Τι ακριβώς δείχνει αυτό ;

Μάρτυρας : Πολύ ώρα ασφυξία, διάρκεια. Υπήρχαν ασφυκτικές κηλίδες στο πρόσωπο και κακώσεις στο στόμα...

Πρόεδρος : Έγινε προσπάθεια απόφραξης του στόματος ;

Μάρτυρας: Είμαι βέβαιη γι’ αυτό. Η αιτία θανάτου ήταν ότι έχει γίνει απόφραξη του στόματος.



Όπως ανέφερε η ιατροδικαστής, ο σύζυγος, που είχε δηλώσει πως βρέθηκαν αντιμέτωποι με αδίστακτους ληστές, είχε ελαφρές κακώσεις. «Τόσο ελαφρές που θα μπορούσε να πάει στην δουλειά την επόμενη μέρα».

Στην κατάθεσή της η γειτόνισσα του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά Αγγελική Γερολυμάτου είπε πως δεν άκουσε καυγά εκείνο το βράδυ, υπογραμμίζοντας πως αν ο 35χρονος και η Καρολάιν είχαν καυγαδίσει θα τους άκουγε γιατί δεν ήταν καλή η μόνωση. «Ο μόνος ήχος που άκουσα στις 4.20 τα ξημερώματα ήταν το κλάμα του σκύλου και βήματα να κατεβαίνουν τη σκάλα. Υπέθεσα πως τσακώθηκαν τα ζώα», είπε. Όπως ανέφερε η μάρτυρας, η οποία εξιστόρησε όσα έγιναν το μοιραίο πρωινό όταν ο Αναγνωστόπουλος της τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια, της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η ψυχραιμία με την οποία ο 35χρονος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την δολοφονία.

Εισαγγελέας : Ένας άνθρωπος που έπρεπε να είναι καταρρακωμένος ψυχολογικά …

Μάρτυρας : Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω.

Εισαγγελέας: Είχε ψυχραιμία και κάποια άνεση;

Μάρτυρας : Μεγάλη.

Εισαγγελέας : Πώς ήταν;

Μάρτυρας : Σα να μιλάει για κάποιο τρίτο, όχι για την γυναίκα του…

Μάλιστα όπως κατέθεσε η μάρτυρας, την επομένη που είχε ρωτήσει τον πιλότο τι θα κάνει εκείνος, της είχε απαντήσει ότι θα καθυστερούσε το σπίτι που επρόκειτο να χτίσουν με την Καρολάιν. «Αναρωτήθηκα αν έχει πάρει ένα κουτί ηρεμιστικά ή αν είναι σε σύγχυση… Σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά… Ήταν πολύ ψύχραιμος, δεν είχε συναίσθημα. Είχε έρθει σπίτι και δεν μου μίλησε ποτέ για την Καρολάιν … Του έστειλα μήνυμα ότι «η Καρολάιν θα είναι πάντα στην καρδιά μου» και δεν μου απάντησε ποτέ».

Αναφερόμενη στην 20χρονη γειτόνισσα της η κ. Γερολυμάτου την χαρακτήρισε «χαμογελαστή» , «ευγενική» και «στοργική μητέρα» συμπληρώνοντας ωστόσο ότι είχε την αίσθηση «πως φοβάται» αλλά και ότι λίγες ημέρες πριν την δολοφονία η Καρολαίν της είχε εκμυστηρευτεί πως πνίγεται: «Είχε άγχος τους τελευταίους μήνες είχε παραμελήσει τον εαυτό της… Προφανώς δεν ήταν ευχαριστημένη από τη ζωή της...».

Κατά την μάρτυρα «έδειχναν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι αλλά στην ουσία υπήρχε ένας έλεγχος από τον κατηγορούμενο… Η Καρολάιν πιεζόταν, δεν πήγαινε στο Πανεπιστήμιο» ανέφερε λέγοντας πως η 20χρονη συνήθως είχε χρήματα «μόνο το απόγευμα» που ήταν σπίτι και ο 35χρονος. Η μάρτυρας κατέθεσε πως κατά την άποψη της, η Καρολάιν ζούσε σε «ένα χρυσό κλουβί», φράση που είχε και πει και στο πρώτο δικαστήριο και είχε χρησιμοποιηθεί και από την Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

