Γλυκά Νερά - Αστυνομικός: Σκηνοθετημένο έγκλημα, κακός ηθοποιός ο δράστης

Κόλαφος είναι οι καταθέσεις των δύο αστυνομικών για τα όσα είδαν μπαίνοντας στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά.

Ο άνθρωπος που πήρε το μωρό της νεκρής Καρολάιν στην αγκαλιά του, λίγη ώρα μετά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία της 20χρονης από τον σύζυγο της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Μετά από τρεις διακοπές η δίκη του 35χρονου πιλότου, που σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον 11,6 χρόνια κάθειρξης, για τη δολοφονία της Καρολάιν και τη θανάτωση του κουταβιού τους, ξεκίνησε σήμερα με την υπεράσπιση να δηλώνει για πρώτη φορά, πως θέλει να εξετάσει έξι μάρτυρες υπεράσπισης ,μεταξύ των οποίων και οι γονείς του καταδικασμένου, οι οποίοι στην πρώτη δίκη δεν είχαν παραβρεθεί στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, επιδιώκουν να πετύχουν μια ευμενέστερη απόφαση από αυτήν που εξέδωσε ομόφωνα πριν από έναν χρόνο το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αρνούμενο τον ισχυρισμό του πιλότου ότι το αποτρόπαιο έγκλημα ήταν αποτέλεσμα βρασμού, ψυχικής έντασης και ότι δεν υπήρξε προσχεδιασμός.

Αυτή άλλωστε ήταν σήμερα και η δήλωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου που δήλωσε «έγγαμος χήρος και πατέρας ενός ανηλίκου», για την κατηγορία που του αποδίδεται: «Αποδέχομαι τις κατηγορίες, αλλά όχι όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης. Υπάρχει σφάλμα. Για τις πράξεις αυτές ντρέπομαι και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να βλάψω τη σύζυγό μου. Δεν είχα κανένα όφελος. Ό,τι αγαπούσα χάθηκε εκείνη την ημέρα. Ντρέπομαι για εκείνη τη στιγμή και μισώ τον εαυτό μου. Ζητώ από όλους ένα μεγάλο συγγνώμη» είπε ο πιλότος ,όταν ρωτήθηκε για τη θέση του έναντι της κατηγορίας.

Ο κατηγορούμενος έχει ζητήσει να μην δοθούν από το ΜΟΕ δικάσιμοι τις ημέρες των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς θα συμμετέχει με στόχο την εισαγωγή του, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νομική Σχολή.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού Χρήστου Βαρδίκου που μπήκε πρώτος στο σπίτι όταν ειδοποιήθηκε η 'Αμεση Δράση για τη δήθεν ληστεία, ο οποίος κατέθεσε όλα όσα είδε στον χώρο του εγκλήματος. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς και στις αντιδράσεις του κατηγορούμενου που τον βρήκαν δεμένο και τον έλυσαν, χαρακτηρίζοντας τον 35χρονο "όχι καλό ηθοποιό", με αντιδράσεις που δεν ταίριαζαν με την στιγμή. «Μας έκανε εντύπωση η ψυχραιμία του… υπήρχε μία πραότητα» ανέφερε και τόνισε πως ήταν τέτοια η συνολική εικόνα του δήθεν θύματος της στυγερής ληστείας που, μόλις κατεβήκαμε κάτω, ο βοηθός μου, είπε: "Αυτός το έκανε". Και αυτό το αναφέραμε μάλιστα». Ο αστυνομικός κατέθεσε πως η εικόνα του μωρού πλάι στην σωρό της μητέρας τον σόκαρε: «Δεν μπορούσα ούτε να διαβιβάσω στον ασύρματο», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπηρετούσα τότε στην 'Αμεση Δράση. Γύρω στις 6.15 το πρωί λάβαμε σήμα για άτομο που καλεί σε βοήθεια» κατέθεσε ο Αστυνομικός και συνέχισε: «Φτάσαμε άμεσα στο σημείο γιατί ήμασταν κοντά. Είδαμε μια γειτόνισσα που κράταγε ένα τηλέφωνο και το έχει σε ανοιχτή ακρόαση. Ακούσαμε μια ανδρική φωνή που φώναζε πνιχτά "βοήθεια μιας σκοτώνουν". Μας πήγε η γειτόνισσα στη πίσω πλευρά του σπιτιού και εκεί ήταν ένα παράθυρο που σαν πρώτη εικόνα φαίνονταν να ήταν παραβιασμένο. Όταν είδαμε ότι υπάρχει πιθανή διάρρηξη ενημερώσαμε το κέντρο και ήρθαν ενισχύσεις. Συνολικά ήμασταν στο σημείο πέντε αστυνομικοί. Μπήκαμε στο σπίτι οι τέσσερις. Στο υπόγειο δεν υπήρχε τίποτα ήταν όλα εντάξει. Ανεβήκαμε στο ισόγειο όπου ήταν η κουζίνα και το σαλόνι. Ανεβαίνοντας είδα ένα περιφραγμένο χώρο για κατοικίδια και εκεί υπήρχαν κόπρανα ζώου. Μετά στην αρχή του ισογείου είδαμε το σκυλάκι νεκρό στη κουπαστή της σκάλας. Ανεβήκαμε στη σοφίτα και είδαμε μισάνοιχτη την πόρτα. Υπήρχε ένα κρεβάτι διπλό. Εκεί ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα με το κεφάλι κάτω η γυναίκα. Φαίνονταν ότι ήταν νεκρή. Αριστερά δεμένος σε χέρια και πόδια ήταν ο κατηγορούμενος. Το στόμα και τα ματιά του ήταν κλειστά με καφέ ταινία».

Πρόεδρος: Υπήρχε και το παιδί;

Μάρτυρας: Ναι, πάνω στο κρεβάτι με τα χέρια του στη μητέρα του. Ήταν μωρό, δεν έκλαιγε όταν μπήκαμε εμείς. Γύρισε και μας κοίταξε.

Πρόεδρος: Το θύμα σε τι κατάσταση ήταν;

Μάρτυρας: Πισθάγκωνα δεμένο με ένα ύφασμα και επίσης δεμένο στο λαιμό με ύφασμα τύπου ότι την έχουν στραγγαλίσει.

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;

Μάρτυρας: Πήρα το μωρό στην αγκαλιά. Οι συνάδελφοι μου έλυσαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος κάθισε στο κρεβάτι και άρχισε να σκουντάει τη νεκρή λέγοντας της "Καρολάιν αγάπη μου". Του είπαμε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν σκηνή εγκλήματος. Ζήτησε το μωρό του το έδωσα. 'Αρχισε μετά να κάνει κάποιες κινήσεις λίγο άγαρμπες ...Σαν να θρηνούσε έχοντας το μωρό αγκαλιά. Του το πήραμε ευγενικά και του είπαμε να φύγουμε γιατί ήταν σκηνή εγκλήματος. Μας είπε ότι τους λήστεψαν 3 άντρες με πιστόλια.

Πρόεδρος: Ήταν σφιχτά δεμένος ο κατηγορούμενος;

Μάρτυρας: Απ΄ ότι ενημερώθηκα απ' τον συνάδελφο που τον έλυσε, η ταινία στο λαιμό ήταν σφιχτά από τη μύτη και πάνω ήταν χαλαρά. Κατεβαίνοντας είδαμε το ζώο κρεμασμένο εκεί. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση του κατηγορουμένου. Σαν να μην το είδε. Πέρασε και δεν ακούμπησε που λέμε.

Πρόεδρος: Από τη στιγμή που βγήκατε έξω τι έγινε;

Μάρτυρας: Εκεί άρχισαν πολλά περίεργα. Είδαμε ότι δεν υπήρχε ίχνος παραβίασης στο παράθυρο, ήταν απλά βγαλμένο. Μας έκανε εντύπωση η ψυχραιμία του. Υπήρχε μια πραότητα… Του έλεγα να πάρει κάποιον συγγενή του να πάρει το μωρό για εξετάσεις και μου έλεγε «όχι ακόμη θα πάρω σε λίγο». Από δική μου προτροπή του έδωσα το κινητό μου να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του. Επέμενε ότι πήρε τηλέφωνο εκείνες τις στιγμές με τη μύτη.

Πρόεδρος: Τι εκδοχή σας έδωσε για τον θάνατο της συζύγου του;

Μάρτυρας: Μας έλεγε ότι επειδή τον δέσανε στο λαιμό ότι λιποθυμούσε και ξυπνούσε και δεν είδε πως έγινε και πως δεν ήξερε ότι ήταν νεκρή.

Πρόεδρος: Δηλαδή, η εντύπωση που σας έδωσε ήταν ότι ήταν σε πανικό;

Μάρτυρας: Ναι. Ότι ήταν σε πανικό, ότι τους είχαν ληστέψει και ότι δεν ήξερε ότι η γυναίκα του ήταν νεκρή. Μόλις κατεβήκαμε κάτω ο βοηθός μου είπε: «Αυτός το έκανε». Και αυτό το αναφέραμε μάλιστα.

Όπως τόνισε ο μάρτυρας «σοκαρίστηκα με την εικόνα του παιδιού. Δεν μπορούσα ούτε να διαβιβάσω στον ασύρματο. Ο κατηγορούμενος είχε μια συμπεριφορά που δεν ταίριαζε με τη στιγμή».

Αναφέροντας πως ο κατηγορούμενος "δεν ήταν καλός ηθοποιός" και ότι τον εξέπληξε η ψυχραιμία του 35χρονου, ο κ. Βαρδίκος κατέθεσε ακόμα: «Δεν ήθελα να το δεχτώ ούτε εγώ, ότι το έκανε αυτός. Εκείνη τη στιγμή έβρισα το σύνοδο μου που είπε ότι "αυτός το έκανε"..». Τόνισε μάλιστα πως ο Αναγνωστόπουλος «ούτε για το μωρό δεν ρώτησε».

Πολιτική Αγωγή: Της έλεγε είσαι καλά αγάπη μου, ενώ ήταν νεκρή; Τι λέει σε εσάς αυτό;

Μάρτυρας: Σε μένα τι λέει; Ας μη το πω καλύτερα εδώ στο δικαστήριο, ας τα πουν οι ειδικοί.

Υπεράσπιση: Είδατε ένα καλά σκηνοθετημένο σκηνικό μέσα στο σπίτι ή πρόχειρο;

Μάρτυρας: Ήταν σκηνοθετημένο. Μπορεί να υπήρχε προχειρότητα, έλλειψη εμπειρίας. Δε θα πω αν ήταν καλά ή κακά, θα πω ότι ήταν κούτα, χαζά σκηνοθετημένο.

Ο δεύτερος αστυνομικός Κλεάνθης Αντωνόπουλος που είχε σπεύσει μαζί με τον κ. Βαρδίκο στην μεζονέτα του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά κατέθεσε μεταξύ άλλων: «..Ανεβήκαμε πάνω και βλέπω το σκυλί κρεμασμένο, το λέω και μου σηκώνεται η τρίχα. Ακούσαμε μια πνιχτή φωνή να καλεί σε βοήθεια. Ακούγονταν σαν μεγάλος άνθρωπος. Μπαίνοντας στη σοφίτα βλέπω το μωρό να με κοιτάει στα μάτια με ηρεμία. Ακούμπαγε τα χέρια του πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας του. Μου έκανε εντύπωση πως το αφήσανε στο κρεβάτι και πως 2,5 ώρες μετά δεν είχε πέσει από αυτό. Είδα τον κατηγορούμενο δεμένο με σπάγκο και ταινία. Ζήτησα ένα μαχαίρι και άρχισα να τον λύνω..».

Ο μάρτυρας τόνισε πως ο δράστης είχε βάλει τη μονωτική ταινία ανάποδα "όχι με την κόλλα στα μάτια, ανάποδα. Προφανώς για να μη κάνει ζημιά στα μάτια. Το δέσιμο στα χέρια και τα πόδια είχε μια χαλαρότητα. Με το που σηκώνεται πηγαίνει στη γυναίκα του την ακουμπάει στον ώμο και λέει "αγάπη μου", αν θυμάμαι καλά.. Ήταν παγωμένη. Ήταν πρόχειρα δεμένη με ένα ρούχο. Μου έκανε και αυτό εντύπωση, πως το θύμα ήταν δεμένο με ρούχο και ο κατηγορούμενος με σπάγκο. Ο κατηγορούμενος πήγε μια φορά στο θύμα και μετά δεν ασχολήθηκε άλλο, καθόλου. Όταν ο συνάδελφός μου του είπε "τελείωσε" δεν είχε καμία αντίδραση. Μας έλεγε ότι μπήκαν τρεις με όπλο. Μας περιέγραψε και τη μάρκα του όπλου, κάτι που στα 20 χρόνια που υπηρετώ αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Μας είπε ότι εκείνον δεν τον σκότωσαν, γιατί ήταν ψύχραιμος και ότι η Καρολάιν φώναζε και προσπαθούσε να αντισταθεί. Δεν είπε μια φορά "καταστράφηκα, τι έπαθα;". Εγώ είπα και στο Ανθρωποκτονιών όταν πήγα να καταθέσω, ότι αυτός το έχει κάνει» είπε ο μάρτυρας συμπληρώνοντας πως τότε το Ανθρωποκτονιών δεν είχε αποδείξεις. Μου είπαν "καλύτερα ένας ένοχος έξω, παρά ένας αθώος στη φυλακή".

Η δίκη συνεχίζεται.

