Life

Τζολί: Η ανάρτηση για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο και η συμβουλή της στις γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση της δημοφιλούς ηθοποιού για την μητέρα της.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την μητέρα της, στα social media με αφορμή τα 73α γενέθλιά της. Η Μαρσελίν Μπερτράντ έφυγε από την ζωή το 2007 μετά από πολυετή κι επώδυνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών.

«Έφυγε από τη ζωή πριν από 15 χρόνια, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Τον Ιούνιο, θα είμαι ένα μήνα μακριά από την ηλικία που διαγνώστηκε. Έχω κάνει προληπτικές επεμβάσεις για να προσπαθήσω να μειώσω τις πιθανότητες, αλλά συνεχίζω να κάνω εξετάσεις», έγραψε η βραβευμένη ηθοποιός.

Αποκάλυψε ότι «η μαμά μου αγαπούσε τον Χέντριξ. Και πάντα υπέγραφε τα γράμματά της με το «Kiss the Sky». Αυτό πήρε νέο νόημα μετά τον θάνατό της. Στέλνω την αγάπη μου σε όσους έχασαν επίσης αγαπημένα πρόσωπα και δύναμη σε όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή για τη ζωή τους και τη ζωή αυτών που αγαπούν».

Η ηθοποιός προέτρεψε όλες τις γυναίκες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με αφορμή και την 8η Μαΐου, ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα κατά του καρκίνου των ωοθηκών, όπως αναφέρει το People.

«Αφιερώστε λίγο χρόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας και να κάνετε τις μαστογραφίες και τις εξετάσεις αίματος ή τους υπερήχους, ιδιαίτερα εάν έχετε ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια», κατέληξε η Αντζελίνα Τζολί.

View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της

“Είμαστε Μαζί”: Ο Παπανικολάου, η έκπληξη του Γκάλη και το φάσμα του αυτισμού (βίντεο)