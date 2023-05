Πολιτική

Ζουράρις για συνεργασίες: Και με τον Βελόπουλο και με τον διάβολο ακόμη…

Λίγες μέρες μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τα «κωλόπαιδα» των ιδιωτικών σχολείων, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ «ξαναχτύπησε».

Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν για ακόμη μια φορά οι δηλώσεις του Κώστα Ζουράρι, λίγες μέρες μετά το σάλο που προκλήθηκε για τα «κωλόπαιδα» των ιδιωτικών σχολείων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 δήλωσε ότι, «Και με τον Βελόπουλο και με οτιδήποτε στη βάση προγραμματικής συμφωνίας», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε, «Γιατί δεν συνεργαστήκαμε με τους ΑΝΕΛ που ήταν το εθνικό πατριωτικό, η ΝΔ δεν συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και του Γιωργάκη;».

Σε ερώτηση αν σε μια υπόθεση εργασίας θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση με το κόμμα του, ο υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «δεν είναι επιστημονική δυνατότητα σε μένα να δώσω απάντηση, γιατί η ερώτηση σας είναι περιγραφική και δεν έχει στοιχεία επιστήμης. Και με τον διάβολο ακόμη στη βάση προγραμματικής συμφωνίας».

Τέλος, ερωτηθείς για την βάση αυτής της συνεργασίας, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας, «Θα δούμε, ιδέα δεν έχω, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα».

