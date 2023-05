Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: Δυο συλλήψεις για τη δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τα αναπάντητα ερωτήματα, από τη δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τον Αύγουστο του 2012.

Δύο συλλήψεις έγιναν από την ΕΛΑΣ μετά από εντάλματα που εκδόθηκαν από τον ανακριτή για την αρπαγή και την δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 9 Μαΐου ενώπιον του ανακριτή και αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για άμεση συνέργεια στην αρπαγή και την ανθρωποκτονία σε βάρος του άτυχου νέου σε ηλικία 26 χρόνων.

Πρόκειται για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση για τους οποίους είχαν εντοπιστεί ενοχοποιητικές σε βάρος τους τηλεφωνικές συνομιλίες με τον «εγκέφαλο». Είναι εκείνοι με το υποτιθέμενο ταξίδι που έκαναν, για να πουλήσουν κάρβουνα και στην πραγματικότητα τους έχει αποδοθεί η μεταφορά και η τελική εξαφάνιση του πτώματος του Μάριου, για την οποία μέχρι σήμερα η μητέρα του και η Δικαιοσύνη ζητούν απαντήσεις.

Αυτές οι δύο πρώτες συλλήψεις άνοιξαν την πόρτα στην τελική πορεία της υπόθεσης για την πλήρη εξιχνίαση. Αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να ακολουθήσουν ακόμη τέσσερις συλλήψεις εμπλεκομένων στην απαγωγή και την δολοφονία του άτυχου νέου που θα προκαλέσουν αίσθηση, αναφέρει η ίδια πηγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Αναφορικά με την υπόθεση αρπαγής 26χρονου ημεδαπού τον Αύγουστο του 2012, συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 8-5-2023, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί, ηλικίας 53 και 54 ετών, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και αρπαγή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, πρωινές ώρες σήμερα (9-5-2023), στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον αρμόδιο Ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου