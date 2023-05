Πολιτισμός

Λάζαρος Λασκαρίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Η ανακοίνωση για την κηδεία του Λάζαρου Λασκαρίδη και η επιθυμία της οικογένειας.

Aύριο Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023, στις 13:30, στο Κοιμητήριο Καλλιθέας θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και αντιδημάρχου Καλλιθέας, Λάζαρου Λασκαρίδη, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να διατεθούν δωρεές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων.

Υπενθυμίζεται πως ο Λάζαρος Λασκαρίδης στις 27 Απριλίου και ενώ βρισκόταν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου και βρέθηκε στο έδαφος από ύψος 3 μέτρων.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ως πολυτραυματίας σε κωματώδη κατάσταση με θλάσεις στον εγκέφαλο και κατάγματα αυχενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης καθώς και κατάγματα πλευρών. Την Δευτέρα (8.5.2023) έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, 12 ημέρες μετά το ατύχημα.

